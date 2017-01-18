В третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам Полоцкая команда завоевала 62 диплома

В третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам Полоцкая команда завоевала 62 диплома, а это на 6 больше, чем в прошлом году! В копилке полочан 10 дипломов первой степени, 23 — второй и 29 — третьей. Больше всего наград у ПГГ №2 —18 дипломов, немного отстала ПГГ №1 — 14. В копилке СШ №16 — 12 дипломов, из них 4 первой степени. Юные знатоки физики завоевали 8 дипломов. В этом году отличный результат и по биологии — на счету полочан также 8 дипломов. Отличные знания наша команда продемонстрировала по немецкому и белорусскому языкам — по шесть дипломов.От всей души поздравляем ребят и их педагогов с успехом!

Минувшая неделя для интеллектуальной молодежной элиты была ознаменована участием в третьем, областном, этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Полоцк принимал 83 школьника изо всех уголков Витебской области, решивших побороться за первенство в знании русского языка и литературы. Эпицентром интеллектуальных событий стала ГУО «Средняя школа №18 им.Евфросинии Полоцкой», где и состоялась торжественная церемония закрытия и вручение дипломов победителям.

…В актовом зале — главные герои гуманитарных испытаний. Уже не соперники, а, скорее, друзья, которые порадовались общему для всех успеху. Ведь в процессе подготовки школьники существенно улучшили знание по предмету, а за время олимпиады проверили свои силы, обрели новых друзей, ближе познакомились с культурой и историей древнего Полоцка. Хронику олимпиадных событий напомнили участники студии журналистики «Медиа-микс» ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи», подготовив красочный фоторепортаж. Свой подарок вручили и лучшие творческие коллективы учебных заведений города и района. И хоть не все получили дипломы, участие в третьем этапе республиканской олимпиады — уже большая победа и значительный шаг вперед, отметила в своем обращении к участникам олимпиады начальник отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Ирина Дроздова.

Прежде чем началась основная церемония награждения, много хороших слов прозвучало от членов жюри в адрес учителей, которые заметили таланты у своих учеников и смогли посред­ством упорного труда привести их к победе. Почетные гости отметили также достойный уровень орга­низации олимпиады в Полоцке. Для учащихся, педагогов и комиссии были созданы все условия для комфортного проживания и проведения конкурсных испытаний.…И вот звучат фанфары, на сцену под громкие аплодисменты поднимаются победители. До­стоинство, усердие, талант — пожалуй, основные слагаемые их успеха, которые помогли справиться с волнением, продемонстрировать высокий уровень знаний. И особенно приятно, что среди лучших есть и полочане.Полоцкую команду на третьем этапе областной олимпиады по русскому языку и ли­тературе представляли 9 человек, четверо получили дипломы. Это Анна Колужёнок (СШ №16, Диплом III степени), Анастасия Колесан (ПГГ №2, Диплом II степени), Божена Безъязычная (ПГГ №2, Диплом II степени) и Ирина Тарасевич (СШ №1, Диплом II степени) (на фото). Первой победительниц поздравила руководитель команды, учитель рус­ского языка и литературы СШ №16 Ольга Гайдукевич, которая теперь с улыбкой вспоминает волнения олимпиадных дней: «Справились все достойно. Испытания были непростыми. Позади переживания, но все в итоге замечательно, все умницы».Наши победительницы, как никто другой, знают, как велика цена успеха, и сколько радости приносит победа. Поздравляем!