19 января Полоцкие спасатели отмечают профессиональный праздник

Случается так, что мы идем по улице, а по дороге с маячками мчится пожарная машина, и мы невольно оборачиваемся, смотрим ей вслед. Сразу возникает несколько вопросов: куда она спешит? что случилось? успеет ли спасти того, кто попал в беду? Спасателей-пожарных зовут на помощь не только в случае возгорания, но и в любой другой чрезвычайной ситуации. Человек, который набирает номер 101, уверен в том, что ему окажут помощь, даже если происшествие не совсем обычное. И спасатели на практике доказывают, что готовы к любым вызовам.

Чтобы познакомиться с работой пожарных-спасателей, их трудовыми буднями мы отправились на пожарный пост №14 Полоцкого ГРОЧС, который находится по ул.Бабушкина. Начальник поста Николай Корпан рассказал, что на данный момент в вверенном ему подразделении работают 14 человек. Район обслуживания — 40 деревень Вороничского сельсовета и 25 Гомельского, садовые товарищества, УП «Полоцкводоканал», птицефабрика, близрасположенный жилой массив. Именно сюда на помощь они прибывают первыми, будь то пожар, ДТП или другая чрезвычайная ситуация. А это может быть поиск пропавшего в грибной сезон человека, спасение утопающего, застрявшая машина или снятие гнезд шершней…

— Конечно, выезды на место происшествия бывают не каждый день, — рассказывает Николай Васильевич, — но это не значит, что сотрудники могут заниматься личными делами, или, скажем, спать, как считают непосвященные люди. Боевое дежурство предполагает строгий распорядок дня, где есть место учебе, спортивной подготовке, практическим занятиям, самоподготовке, хозяйственным работам. Но, получив сигнал тревоги, боец через минуту должен быть соответственно одет, экипирован и сидеть в машине, выезжающей на вызов. Коллектив наш сплоченный, смелый, крепкий духом. Каждый знает свое дело и нацелен на конечный результат — победить огонь.

Во время нашего приезда несли службу 4 человека. Денис Андриевский и Игорь Касатый — водители автоцистерны. Именно от них зависит быстрое и безаварийное прибытие на вызов. Коллеги — виртуозы вождения, хорошо ориентируются как в городе, так и на районе, знают месторасположения пожарных гидрантов и наикратчайшие пути подъезда к необходимым обьектам и всегда следят за технической исправностью машины. А по прибытии работают в тесной связке с пожарными. Однако идти в огонь им не позволяет строгая инструкция, хотя, как заметил Денис, желание такое есть.

А огорчает Дениса и Игоря в работе одно — неуважение участников дорожного движения, которые в большинстве не хотят уступить дорогу мчащейся пожарной машине, не понимая, что даже одной минуты может не хватить, чтобы спасти чью-то жизнь.

Дмитрий Бобков — командир отделения. Более 20 лет сражается с огнем. Сколько было на его счету потушенных пожаров, не помнит, но точно может сказать, что каждая спасенная жизнь

приносила чувство удовлетворения и осознание того, что с теми, кто рядом, не страшно идти в огонь.

Василий Шульга решил пойти по стопам отца, который работал в РОЧС в Россонах. Сначала выезжал на происшествия, связанные с химическими веществами, потом стал огнеборцем. В своей профессии считает главным ничего не бояться и быть смекалистым.

Надо сказать, что ни от одного своего собеседника я не услышала высокопарных слов о своей профессии, было понятно, что это их образ жизни. Они преданы своему делу, отважны и всегда готовы прийти на помощь. И можно быть уверенным, какой бы сюрприз в очередной раз ни преподнесла природа, к какой бы безвыходной ситуации ни привела человеческая халатность — они всегда готовы к борьбе с чрезвычайными ситуациями. А профессиональный праздник — это хороший повод поблагодарить за самоотверженный труд, ведь нет ничего благороднее, чем спасение людей.