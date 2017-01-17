Интервью с архиепископом Полоцким и Глубокским Феодосием

Завтра Крещенский сочельник, а 19 января мы отмечаем один из великих христианских праздников — Крещение Господне. В этот день вода на всей земле становится благодатной, святой и целебной. Что же происходит в мире в этот момент? И почему кафедральный собор г.Полоцка называется Свято-Богоявленским? Об этом рассказывает его настоятель, полоцкий архипастырь — архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий в ежегодном традиционном интервью по случаю престольного праздника.

Исполнить всякую правду

— Ваше Высокопреосвященство, накануне и в сам праздник Крещения Господня церковное богослужение осуществляется по особому чину. С чем это связано?

— На протяжении столетий склады­вался устав Православной Церкви. Согласно ему в Крещенский сочельник и в праздник Святого Богоявления в церквях служится Божественная Литургия с чином великого Водосвятия. Во время Божественной Литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея. И вот что в нем говорится. Когда Господь приходил на Иордан креститься к Иоанну, он удерживал Его и говорил: «Мне надо креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду».

И, крестившись, Иисус Христос вышел из воды. И отверзлись Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И был голос с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так людям была явлена Святая Троица. И поэтому у праздника Крещения Господня второе название — Святое Богоявление.

Крестившись в Иордане, Господь Иисус Христос освятил естество всех вод. Крещенская вода в этот день становится святой и целебной. Ее пьют натощак, освещают жилище и постройки.

Взять свой крест

— Ваше Высокопреосвященство, есть устоявшееся христианское словосочетание «нести свой крест». С одной стороны, кажется все понятно: взял и неси всю меру того, что встречается на жизненном пути, но не все так просто.

— Взять свой крест — значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу даны нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека лестницей от земли к небу.

А что значит взять именно свой крест? Это значит, что каждый христианин должен терпеливо переносить именно те испытания, которые его постигают, а не какие-либо другие.

Смирение и терпение

— Исходя из вышесказанных слов, каждый христианин должен быть героем. А мы люди обычные. Как же спасаться нам в современном мире?

— Все наше упование только на милосердие Божие. Спасаемся мы только Божией милостью. Господь нам дал заповеди, церковные таинства. Ведь как призывал Иоанн Креститель людей, приходящих на Иордан креститься: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Значит, чтобы избавиться от греха, в первую очередь, нужно покаяться перед Богом.

Второе — это молитва. Она должна быть покаянной, сосредоточенной, глубокой. Смирение, видение своих грехов, покаяние и терпение — вот путь христианина к спасению.

Искать суть

— Ваше Высокопреосвященство, а чем год ушедший остался памятен для Вас и какими событиями был наполнен?

— Как и предыдущие годы, это был год молитвы. Во всех храмах Полоцкой епархии на протяжении года проходили Богослужения. О чем молятся христиане?

О милосердии и помощи Божией и Пресвятой Богородицы ко всем нам, грешным, о мире, о богохранимой стране нашей, о властях, воинстве и народе.

Это был и год учебы, который завершился Свято-Евфросиниевскими чтениями. Они прошли на базе СШ №18.

Это был и год продолжения возведения церквей. Осенью освящена новая церковь в г.п.Ушачи. Продолжается сбор средств на строительство церквей в Полоцком районе.

Хотел бы обратить внимание на наш кафедральный собор Богоявления. В XVI веке на берегу Западной Двины был основан мужской Богоявленский монастырь. Уже в 1633 году при монастыре было разрешено «строительство школы для науки детям христианским», в которой с 1655 по 1664 год учился, а впоследствии, и преподавал известный литератор, просветитель, философ и общественный деятель Симеон Полоцкий. Трижды при пожаре сгорала церковь Богоявления. И когда при пожаре 1757 года были уничтожены все монастырские постройки, наши боголюбивые предки — православные жители Полоцка — вновь стали собирать средства на восстановление обители в честь Богоявления Господня. Вот какая сила веры была, какая надежда на заступничество Божие, какая любовь горела в сердцах полочан. Жизнь народа тогда была не лучше, чем сегодня. Но двигали людьми чистота помыслов, смирение, усердие и четкое осознание, что без Бога — ни до порога.

Возведенный собор был освящен 5 августа 1777 года. Так что в наступившем году будем отмечать 240-летие со дня его возрождения.

Возможно, оглядываясь на уходящий год, каждому из нас хотелось бы большего. Но я лишь скажу: слава Богу за то, что есть, что смогли мы достичь с Его помощью. Так что не будем впадать в суету, а будем искать в каждом из дней нашей жизни суть.

Беседовала Ольга ГОВЕЙНОВИЧ.