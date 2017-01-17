Расписание Богослужений в Полоцком благочинии на Крещение Господне
Спасо-Евфросиниевский монастырь
18 января
8.00 — Царские часы. Великая вечерня.
Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды.
17.00 — Праздничное Всенощное бдение.
19 января
6.30 — Часы. Ранняя Божественная Литургия. Великое освящение воды. (Свято-Евфросиниевский храм).
9.30 — Часы. Поздняя Божественная Литургия. Великое освящение воды. (Кресто-Воздвиженский собор).
16.45 — Вечернее богослужение с великим славословием.
Кафедральный собор Богоявления
18 января
8.00 — Царские часы и Божественная Литургия. Освящение воды.
17.00 — Вечернее праздничное Богослужение.
19 января
9.00 — Божественная Литургия. Освящение воды.
Храм великомученика
и целителя Пантелеимона
(Новка, район городской больницы №1 г.Полоцка)
18 января
8.00 — Царские часы и Божественная Литургия. Освящение воды.
17.00 — Всенощное бдение.
19 января
8.00 — Божественная Литургия. Освящение воды.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
18 января
8.00 — Утреннее богослужение. Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
17.00 — Всенощное бдение.
19 января
6.00 — Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
д.Кушлики, Полоцкий район
18 января
14.00 — Водосвятный молебен.
Бассейн КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
19 января
10.00 — Водосвятный молебен.
д.Новые Горяны, Полоцкий район
19 января
13.00 — Водосвятный молебен.
Часовня великомученика
и целителя Пантелеимона
(ГУЗ «Полоцкая центральная
городская больница»,
г.Полоцк, район «Ксты»)
19 января
12.00 — Водосвятный молебен.
д.Карпеки, Полоцкий район
19 января
14.00 — Водосвятный молебен.
д.Заозерье, Полоцкий район,
19 января
14.30 — Водосвятный молебен.
д.Гомель, Полоцкий район
19 января
12.00 — Гомельский родник, освящение воды.
д.Вороничи, Полоцкий район
19 января
9.00 — Водосвятный молебен.
Приход храма святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси
(д.Фариново, Полоцкий район)
19 января
12.00 — Молебен с чином Великого освящения воды.
Приход храма
святителя Николая Чудотворца
(д.Бабыничи, Полоцкий район)
19 января
13.30 — Великое освящение воды.
Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
(д.Богатырская, Полоцкий район)
18 января
16.00 — Всенощное бдение.
19 января
8.30 — Часы. Праздничная Божественная Литургия. Великое освящение воды.
Приход храма
преподобного Сергия Радонежского
(аг.Полота, Полоцкий район)
19 января
14.00 — Молебен и освящение воды.
Храм Вознесения Господня
(д.Азино)
18 января
12.00 — Водосвятный молебен.
д.Гвоздово
18 января
13.00 — Водосвятный молебен.
Приход храма
святителя Николая Чудотворца
(д.Малое Ситно, Полоцкий район)
19 января
15.00 — Водосвятный молебен.
Приход храма
Преображения Господня
(д.Шпаковщина, Полоцкий район)
18 января
9.00 — Божественная Литургия. Великое освящение воды.
д.Островщина, Полоцкий район
18 января
13.00 — Водосвятный молебен.
Храм в честь иконы Божией Матери
«Иверская»
(д.Мыщино, Полоцкий район)
18 января
14.00 — Водосвятный молебен.
Храм великомученика
Георгия Победоносца
(г.п.Боровуха)
18 января
10.00 — Водосвятный молебен.
11.00 — Освящение озера.
17.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
19 января
7.45 — Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
Храм великомученика
и целителя Пантелеимона
(г.п.Боровуха)
17 января
17.00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
18 января
7.00 — Царские часы. Великая вечерня. Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
Храм Сретения Господня
(г.п.Ветрино)
19 января
8.00 — Утреня. Литургия. Освящение воды.