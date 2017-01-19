«Лови и лети»: МТС запускает 4G в Полоцке

«Лови и лети»: МТС запускает 4G в Полоцке

Скорость, комфорт и неограниченные возможности: МТС запускает 4G связь в Полоцке. Сегодня завершен монтаж большинства базовых станций в городе, а это значит, что абоненты компании смогут ощутить все преимущества связи четвертого поколения уже до конца января.

В чем главные преимущества LTE?

Технология 4G – это мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с и целый комплекс инновационных дополнительных услуг и сервисов. Помимо прочего, она позволяет с комфортом просматривать «тяжелый» контент, например, видео и фото в высоком разрешении, открывая для пользователей «умных» устройств новые возможности.

Как пользоваться 4G?

Как правило, регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически. При необходимости устройство можно зарегистрировать принудительно, выбрав в настройках связи режим «LTE/3G/2G». Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#. Трафик в сети LTE тарифицируется аналогично трафику 3G и 2G: пользоваться 4G можно в рамках пакетов, которые предусмотрены тарифными планами и интернет-услугам и МТС.

Как получить 40 ГБ мобильного интернета в подарок от МТС?

МТС предлагает протестировать мобильную связь поколения 4G и дарит своим абонентам 40 ГБ мобильного интернета в сети LTE. Вы можете подключить услугу на действующем тарифном плане либо получить бесплатную сим-карту с 40ГБ в сети LTE и 4ГБ интернета для работы в сети 2G/3G.Чтобы воспользоваться акцией, обращайтесь в салоны связи МТС в своем городе или отправьте USSD-запрос *234# до 31 января 2017 года включительно. Получив в подарок 40 ГБ трафика, вы можете расходовать его в сети LTE в течение 120 дней.