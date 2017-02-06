Важный фактор экономического роста в Полоцке

Сегодня основной творче­ский потенциал Открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» сосредоточен в трех подразделениях — отделе перспективного развития, отделе главного технолога и научно-практиче­ском центре — под руковод­ством заместителя главного инженера по перспективному развитию — главного техно­лога Людмилы Кущенко.

Ориентир — на инновации

Журналисты нашей газеты обратились к Л.Н.Кущенко с просьбой рассказать о работе научно-практического центра (НПЦ).

— Это новое подразделение, созданное 1 декабря 2015 года. Актуальность создания НПЦ подтверждена необходимостью активизировать деятельность Общества в области новых разработок по созданию многофунк­циональных стекловолокнистых материалов и современных композитов на их основе, — пояснила Людмила Николаевна. — Идея создания НПЦ принадлежит генеральному директору ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Андрею Николаевичу Бунакову и связана с ориентацией нашей страны на развитие инновационных технологий и интеллектуальное производство. При постановке задач перед НПЦ генеральным директором был сделан акцент на том, что деятельность созданного НПЦ должна основываться на принципах конкуренции, эффективности, прибыльности. Новый продукт, созданный в результате полного цикла, включающего исследование, разработку и производство, должен быть востребованным и ориентироваться на конкретного потребителя.

Преимущества создания НПЦ состоят в возможности значительной концентрации высококвалифицированного исследовательского труда и ресурсов на ведущих направлениях развития открытого акционерного общества, в ускорении реакции на изменения конъюнктуры рынка, возможности расширения коммерческой основы деятельности. Также к цели создания НПЦ можно отнести стремление создать лучшие условия высококвалифицированным специалистам для реализации собст­венных идей.

— Людмила Николаевна, какие подразделения входят в состав НПЦ?

— В его состав входят лаборатории стекла, лаборатория ткачества и термохимобработки, отдел механизации и автоматизации. Количество специали­стов, занимающихся разработками, составляет 32 человека, включая двух кандидатов технических наук. Перед начальником НПЦ Петром Геннадьевичем Третьяковым поставлена задача по созданию исследовательской базы и опытного производства. Это позволит не только сконцентрировать усилия и ускорить разработки нового продукта, но и значительно разгрузить про­изводство от столь нелюбимых всеми «научных экспериментов», что и понятно, так как оборудование, отвлекаемое на опытные работы, необходимо для вы­полнения производственных задач.

— Поясните, пожалуйста, каковы ключевые функции НПЦ?

— В разработке новых материалов, технологий и методик, опытных образцов, наработке опытно-промышленных партий, курировании наработки постановочных партий на производство, в авторском надзоре за внедрением и выпуском разработанной продукции в течение 2 лет. В актуализации и совершенствовании устаревших технологий, аналитическом сопровождении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В компетенции НПЦ остаются заключения по качеству сырья, поступающего в производство, с целью снижения затрат по всем переходам.

Базальт — новая тема

— Кадровый потенциал нового подразделения позволяет решать поставленные задачи?

— Конечно. А чтобы приблизить исследовательскую и изобретательскую деятельность работников подразделения к научной, необходимо налаживать и развивать сотрудниче­ство с научными организациями, задействовать их возможности в решении поставленных перед подразделением задач.

О высоком уровне подготовки специалистов подразделений НПЦ и их творческом потенциале свидетельствуют результаты работ в области освоения технологии производства непрерывного базальтового волокна, промышленный выпуск которого начат в марте 2016 года. Новые технические решения плавления базальтового щебня и разработка новых конструкций питателей полностью принадлежат специалистам Общества, основной костяк которых сосредоточен в научно-практическом центре и ПКО. Базальт — новая тема и не до конца исследованное направление не только для нас. Споры о свойствах базальтового волокна в сравнении со стекловолокном продолжаются и сейчас. В планах НПЦ — проведение детальных исследований базальтовых пород на пред-мет определения оптимальных условий ведения технологического процесса выработки непрерывного волокна, а также изучение путей дальнейшей углубленной переработки базальтового волокна. Продукция из базальта — резаные волокна, базальтовые нити, базальтовые ассемблированные и директровинги, базальтовые ткани технического назначения, базальтовые сетки строительного назначения, нетканые теплоизоляционные материалы — это уже известная на рынке продук-ция. Наша же задача состоит в том, чтобы предложить рынку новый продукт на основе базальта с новым направлением использования и новыми свой­ствами.

Приоритеты развития

— Какие еще задачи решает коллектив НПЦ?

— В числе задач НПЦ также разработка новых составов стекол, рецептур замасливателей и пропитсоставов с целью обеспечения возрастающих требований потребителей, разработка новых ассортиментов и новых направлений с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня в Обществе разработана и утверждена Программа по развитию композиционных материалов на основе стекловолокна, где ключевая роль при­надлежит НПЦ. Это серьезное направление, требующее не только финансовых затрат, но и интеллектуального потенциала. Мировой опыт показывает, что в современной конкурентной борьбе идет соревнование не столько за обладание капитальными ресурсами и материальными ценностями, сколько за способность к разработке и внедрению эффективных технологических, организационных нововведений. Сейчас непрерывное освоение новых техно­логий является одним из приоритетных направлений развития. Производство и реализация всех видов продукции все в большей степени зависят не только от материальных и финансовых, но и от интеллектуальных ресурсов. Всем известен постулат, что, осваивая новше­ства, компании генерируют знания.

— Важнейшим ключевым условием ускоренного развития экономики и общества в целом является эффективная инновационная политика…

— Действительно, в условиях рыночной экономики для успешной работы, опережения конкурентов необходимы новые продукты и технологии. Показатель «доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции» отражает развитие производства и его конкурентоспособность. Инновационная продукция представляет собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведет к созданию новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, улучшению имиджа, открытию и освоению новых рынков. В результате внедрения новых технологических процессов и оборудования, разработки технологий производства новых видов продукции удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции нашего предприятия составил: в 2013 году — 14,1%; в 2014-м — 22,9%; в 2015-м — 27,3%; в 2016-м — 28,4%.

В результате внедрения инноваций в Открытом акционерном обществе «Полоцк-Стекловолокно» достигается обновление продукции, углубление переработки сырья и снижение себестоимости производимой продукции, что позволяет производить энерго- и ресурсоэффективную, конкурентоспособную продукцию.

Внедрение инноваций — это не только способ развития общества, но и единственный способ выдержать сегодня огромную конкуренцию на мировом рынке. Это риск, определенная опасность, но и дополнительный колоссальный фактор экономического роста.

— Спасибо, Людмила Николаевна, за интересную содержательную беседу. Желаем Вам, команде специалистов НПЦ и всему коллективу ОАО «Полоцк-Стекловолокно» новых успехов в Год науки.