Провели дезинфекцию

Жители дома №55 по ул.Невельской звонили, обеспокоенные тем, что во всех квартирах завелись муравьи и просили проконсультировать, какие действия им предпринять, чтобы избавиться от «квартирантов».

Как проинформировал главный государст­венный санитарный врач г.Полоцка и Полоцкого района М.Е.Гуринович, уничтожить муравьев в жилых помещениях, особенно в многоквартирных и многоэтажных домах, достаточно трудно. Объясняется это тем, что насекомые гнездятся в скрытых, труднодоступных для обработки местах, куда не могут попасть инсектицидные средства.

Применение инсектицидов может только защитить помещение от заползания насекомых, наиболее эф­фективным методом борьбы является применение отравленных приманок. Обращаем ваше внимание на то, что борьбу с муравьями необходимо проводить во всех помещениях (квартирах). Только одновременное проведение работ во всех помещениях может обеспечить полное освобождение от рыжих домовых муравьев.

Дополнительно сообщаем, что 29.12.2016 г. от ЖЭС №1 в адрес нашего учреждения по­ступила заявка на проведение дезинсекционной обработки от муравьев в жилом доме №55 по ул.Невельской, согласно которой 4.01.2017 года специалистами нашего учреждения была проведена дезинсекционная обработка мест общего пользования (чердачного и подвального помещений).

Проведение обработки в квартирах возможно силами самих жильцов или специалистами нашего учреждения на платной основе, для чего необходимо решить вопрос о проведении одномоментной обработки всех квартир, подать заявку в адрес нашего учреж­дения, обеспечить доступ во все помещения. Дополнительную консультацию по уничто­жению насекомых можно получить у специалистов отдела профилактической дезинфекции по телефону 44-46-42.