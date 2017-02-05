Провели дезинфекцию
Жители дома №55 по ул.Невельской звонили, обеспокоенные тем, что во всех квартирах завелись муравьи и просили проконсультировать, какие действия им предпринять, чтобы избавиться от «квартирантов».
Как проинформировал главный государственный санитарный врач г.Полоцка и Полоцкого района М.Е.Гуринович, уничтожить муравьев в жилых помещениях, особенно в многоквартирных и многоэтажных домах, достаточно трудно. Объясняется это тем, что насекомые гнездятся в скрытых, труднодоступных для обработки местах, куда не могут попасть инсектицидные средства.
Применение инсектицидов может только защитить помещение от заползания насекомых, наиболее эффективным методом борьбы является применение отравленных приманок. Обращаем ваше внимание на то, что борьбу с муравьями необходимо проводить во всех помещениях (квартирах). Только одновременное проведение работ во всех помещениях может обеспечить полное освобождение от рыжих домовых муравьев.
Дополнительно сообщаем, что 29.12.2016 г. от ЖЭС №1 в адрес нашего учреждения поступила заявка на проведение дезинсекционной обработки от муравьев в жилом доме №55 по ул.Невельской, согласно которой 4.01.2017 года специалистами нашего учреждения была проведена дезинсекционная обработка мест общего пользования (чердачного и подвального помещений).
Проведение обработки в квартирах возможно силами самих жильцов или специалистами нашего учреждения на платной основе, для чего необходимо решить вопрос о проведении одномоментной обработки всех квартир, подать заявку в адрес нашего учреждения, обеспечить доступ во все помещения. Дополнительную консультацию по уничтожению насекомых можно получить у специалистов отдела профилактической дезинфекции по телефону 44-46-42.