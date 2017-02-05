Сделают перерасчёт

В.И.Белоус, житель д.Фариново, 24, жаловался, что в квартире холодно — приходится ходить в валенках, горячей воды никогда нет.

— В котельной д.Фариново произошел сбой главного блока системы управления отопительного котла КВРм-3. Для его настройки были приглашены программисты ОДО ИПП «Белкотломаш» г.п.Бешенковичи. В настоящее время автоматика настроена, котлы функционируют в рабочем режиме. В результате замеров температуры горячей воды в квартире заявителя установлено, что она не соответствует нормативу социальных стандартов, в связи с чем В.И.Белоусу будет произведен перерасчет платы за коммунальные услуги.

Что касается тепла, то специали­стами УВПП ЖКХ произведен замер температуры воздуха в его квартире. Установлено, что она составила +21°С, что соответствует нормативу социальных стандартов.