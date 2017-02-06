Корпоративное управление повысит привлекательность компаний для инвестирования

Необходимость внедрения корпоративного управления на крупных государственных предприятиях назрела давно, и даже предпринимались определенные шаги в этом направлении, однако дальше разговоров дело, как правило, не шло. Но реальность такова, что хочешь — не хочешь, а делать это придется. О преимуществах внедрения корпоративного управления, первом предприятии, где оно будет запущено, и планах по развитию процесса в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев.

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