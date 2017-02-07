Полоцк чествует лучших

В минувшую пятницу знаковое событие — торжественная церемония присвоения почетного звания «Человек года Витебщины-2016» — состоялась в г.Витебске. В концертном зале «Витебск» зрительские трибуны заняли руководство Витебской области, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегации областного центра и всех районов.

По традиции почетное звание присвоили 100 лучшим пред­­ста­вителям разных сфер жиз­недеятельности При­двин­ского края, которые в минувшем году достигли высоких производственных показателей, наилучших успехов в трудовой деятельности, внесли весомый вклад в развитие региона.

С гордостью хочется отметить, что наши земляки — жители Полоцка и Полоцкого района — поднимались на праздничную сцену 11 раз!

Председатель Витебского облиспол­кома Николай Шерст­нёв отметил, что лауреаты своим трудом, активной жизненной позицией, личными качествами заслужили уважение и признание, и подчеркнул, что труд всегда был и остается мерилом ценности человека.

Подводя итоги работы области в 2016 году, губернатор обратил внимание на позиции, по которым удалось достигнуть положительной динамики. Витебская область занимает лидирующее место в стране по производству инновационной продукции в промышленности, в сельском хозяйстве удалось увеличить производство молока, восстановить поголовье свиней. При сложных погодных условиях аграрии собрали хороший урожай на хлебной ниве и увеличили производство кормов в 1,4 раза. 2016 год был Годом культуры. В области проведено более 120 тысяч культурных мероприятий, в том числе 8 международных, 38 областных фестивалей и праздников.

Николай Шерстнёв выразил надежду, что в 2017 году значительно по­вы­сится эффективность сель­хоз­­производства за счет дальнейшего развития 4 крупных интегрированных формирований, и говорил о необходимости сохранять и наращивать потенциал малого и среднего бизнеса, создавать рабочие места для занятости населения. Первоочередная задача строительной отрасли — сохранение ее материальной базы, трудовых коллективов. В сфере правопорядка стоят задачи принятия эффективных профилактических мер по предупреждению преступности и коррупции, порочных социальных явлений.

Нынешний 2017 объявлен Годом науки. С передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации.

Николай Шерстнёв говорил о важности вклада в благосостояние региона каждого лауреата почетного звания «Человек года Витебщины» и отмечал, что задача органов власти — создать условия для самореализации молодых граждан, готовых приложить свои силы и способности на благо Отечества: «Мы рассчитываем на их успешность, надеемся, что и в новых проектах года засверкают имена наших представителей, как они засверкали на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсмены Витебщины с гордостью поднялись на медальный пьедестал. Среди них два золотых героя вместе с прославленными тренерами сегодня в этом зале: батутист Владислав Гончаров и мастер спорта международного класса в фехтовании на колясках Андрей Праневич».

Громкими аплодисментами зал поздравлял всех лауреатов почетного звания. В номинации «Агропромышленный комп­лекс» Полоцкий район про­славила Наталья Горчакова, директор филиала «Полоцкая плем­станция». В номинации «Образование, наука» отметили Ирину Дроздову, начальника отдела образования, спорта и туризма Полоцкого рай­исполкома. В номинации «Культура, искусство, духов­ное возрождение» вновь звучал Полоцк: награ­ду получала матушка Евдокия, настоятельница Спа­со-Евфросиниевского ставро­пи­гиального женского монастыря. В номинации «Сфера услуг» за высокие показатели отметили Лилию Табола, директора ООО «Ресттрэйд». В номинации «Средства массовой информации, изда­тельская и полиграфическая деятельность» полоцкий регион звучал благодаря Николаю Ильюшёнку, директору Полоц­кого РУПП «Наследие Ф.Скорины». В номинации «Архитектура, строительство, дорожное хозяйство» на сцену поднималась Галина Бельская, директор дочернего КУП «Управление капитального строительства г.Полоцка». В номинации «Физическая культура, спорт и туризм» отмечены чемпион Паралимпиады-2016 по фех­тованию на колясках Андрей Праневич и его тренер Семён Сущин. Когда наш земляк в инвалидном кресле появился на праздничной сцене, зал привет­ствовал героя стоя — в едином порыве, в знак благодарности за победу на главном спортивном форуме четырехлетия, за прославление Витебщины на весь мир.

В номинации «Здраво­охранение» нагрудный знак, Диплом и букет от губернатора принимала Жанна Коновалова, заведующая Полоцкой го­род­ской больницей №1. В номинации «Защита Отечества» высокого звания удос­тоен Кирилл Казанцев, ко­мандир 377-го Гвардейского зенитного ракетного полка. Присутствующие в зале полочане также гордились и Ириной Пресняковой, страховым агентом представительства Белорусского РУСП «Белгос­страх» по г.Полоцку и Полоцкому району, которая отмечена в номинации «Финансы и страхование».

Завершая торжественную церемонию награждения, Ни­колай Шерстнёв искренне позд­равил лучших людей Витеб­щины, пожелав благополучия им и их семьям. Праздничное настроение поддержали артисты Придвинского края и популярный белорусский исполнитель Руслан Алехно.