ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» готово представить на рынок еще один вид пива

ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» готово представить на рынок еще один вид пива, рецептура которого разработана специали­стами предприятия, —

«Карл Крафт». Кстати, это имя известного немецкого астролога, отец которого работал директором пивоварни. Пиво сварено и будет представлено на Международной выставке «Прод­экспо» в Москве.

За прошлый год ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» поставило на экспорт — в Россию и Украину — пива около 102 тысяч дал (несколько превысив прошлогодние поставки). Экспортировались также минеральная вода, квас и солодовый экстракт. Как отметил директор предприятия Валерий Коношонок, поставки экстракта составили 130% к уровню предыдущего года, и в планах увеличить их еще в полтора раза. Этот оригинальный продукт в нашей республике выпускают только в Полоцке, в настоящее время — восьми видов. А используют его и в пивоварении, и в хлебопечении, и в производстве кондитерских изделий — как в промышленных масштабах, так и в домашних условиях.

Замечая на различных мероприятиях — торговых акциях, ярмарках, культурных и праздничных событиях, как грамотно организуют свое партнерское участие представители производственного унитарного предприятия «Полоцкие напитки и концентраты», не раз восхищалась их профессионализмом. И рассчитывала при случае побольше узнать о работе специалистов отдела сбыта, которые к сотрудничеству с потребителем подходят творчески, реализуя самые оригинальные идеи.

Овладевая искусством продаж

Мастерство полоцких пивоваров подтверждено многочисленными наградами, которые завоевывает продукция предприятия на различных специализированных конкурсах. Настоящее пиво, изготовленное по традиционной технологии пивоварения, натуральный квас брожения, лучшая минеральная вода, солодовые экстракты, которые в нашей республике выпускают только на ПУП «Полоцкие напитки и концентраты»… Но реалии таковы: в современных условиях одного умения произвести качественный продукт уже недостаточно. Необходимо оптимизировать себестоимость продукции и научиться мастер­ски продвигать ее на рынке, находя свободные ниши и вы­страивая грамотную систему продаж. Людям, которые трудятся в этой сложной, но такой увлекательной сфере, мало обладать определенными умениями и навыками, личностными качествами и характеристиками, надо максимально знать свой товар, целевой рынок и каждого потенциального клиента в отдельности. Не случайно успешные продажи называют искусством…

«Сделано с душой»

Специалисты ПУП «Полоцкие напитки и концентраты», которые работают в отделе сбыта под руководством Галины Медяковой, осваивают это искусство с завидной настойчивостью. И в организацию каждого своего маркетингового хода вкладывают душу — будь то презентация продукции, дегустация, партнерская поддержка мероприятий в сфере торговли, открытие дегустационного зала на предприятии и организация производственных экскурсий для всех желающих… И на продукции предприятия вполне можно было бы разместить такой ярлычок — «Сделано с душой», он целиком соответствовал бы действительности. Так и в продажах — одним из важных факторов здесь были и остаются человеческие отношения, наличие доверия.

На ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» уже провели более десяти таких массовых экскурсий, а в настоящее время работают и с небольшими группами. Как рассказала автор этой идеи, специалист по маркетингу Мария Галинская, теперь такую экскурсию с дегустацией и мастер-классом по домашнему пивоварению можно даже подарить человеку, увлеченному этим делом, или пивному коллекционеру — есть и такие! Кстати, уже этой весной предприятие планирует организовать слет пивных коллекционеров — но пока не будем открывать всех секретов.

Заявляя о себе

А в конце января-начале февраля в коллективе производственного унитарного предприятия «Полоцкие напитки и концентраты» активно готовились к участию сразу в двух примечательных событиях. Первое мероприятие, на котором наши пивовары на днях уже заявили о себе, — крупная Республикан­ская Ярмарка Компаний Республики Беларусь (КРЯК), где организовали продажу выпускаемой продукции, проводили дегустацию кваса. Второе — Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо», которая открылась в Москве и будет проходить до 10 февраля.

— Планируем, что участие в этой престижной выставке позволит нам обрести новых партнеров, — отметила Галина Медякова, — а также сориентироваться в конкурентоспособности продукции, конъюнктуре внешнего рынка, изучить стратегию конкурентов, принять участие в специализированных мероприятиях. Главная же цель, на которую направлена вся работа нашего отдела сбыта, — увеличить объемы реализации продукции предприятия. Для успешного решения поставленных задач в ходе ярмарки «Продэкспо» мы провели мониторинг ее участников, выслали приглашения посетить наш стенд всем потенциальным контрагентам, разработали рекламные материалы, оформили стенд. Ряд встреч с представителями торговых сетей Российской Федерации запланировали заранее.

Пожелаем специалистам ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» успешно представить потенциал своего предприятия на этой престижной площадке для презентации продукции, встреч, обмена опытом и наработки выгодных деловых контактов. И — обязательно расскажем нашим читателям, как это было.