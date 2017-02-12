Делегации города-побратима Цхалтубо (Грузия) посетила Полоцк

Полоцк и Полоцкий район уделяют большое внимание развитию дружеских отношений с другими странами. Мы открыты для сотрудничества и всегда рады приезду друзей и партнеров из стран дальнего и ближнего зарубежья.В настоящее время у нас установлены побратимские, дружеские и партнерские отношения с 31 городом и районом из 13 стран мира. Один из них — солнечный грузинский город Цхалтубо.

Сегодня завершается официальный визит делегации города-побратима Цхалтубо.

На полоцкой земле гостей встречали 7 февраля хлебом-солью. «Наши сердца открыты для дружбы», — привет­ствовал грузинских побратимов председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального со­брания Республики Беларусь Николай Шевчук. А участники делегации — глава Цхалтубского Муниципалитета Константин Мамисеишвили, заместитель губернатора в Имеретии Гиоргий Чигвариа, председатель Городского Совета Паата Ахаладзе, председатель фракции партии Грузинская Мечта Город­ского Совета Джемал Панцхава и заместитель председателя Цхалтубского Муниципалитета Генадий Баланчивадзе — отметили, что искренне рады встрече с полочанами .

Во время официального приема руководители городов-побратимов подписали Соглашение о сотрудничестве между городами Цхалтубо (Грузия) и Полоцком (Республика Беларусь) на 2017-2018 годы, открыв новую страницу в летописи парт­нерских отношений Полоцка и Цхалтубо, которую мы ведем с июня 2015 года. Таким образом, понимая всю важность развития международных, экономических и социальных связей, побратимы договорились осуществлять сотрудничество на основе равноправия и взаимной заинтересованности.

Николай Шевчук выразил надежду на то, что сотрудничество между нашими городами будет все более наполняться конкретными делами, и договоренности обретут реальное воплощение. Планируется развивать партнерские отношения во всех сферах деятельности, которые являются важными для Полоцка и Цхалтубо, — в промышленности, предпринимательстве, малом и среднем бизнесе, торговле, сельском хозяйстве, науке, образовании, здравоохранении, экологии, туризме и других сферах.

Предлагается изучить варианты сотрудничества в инвестиционной и инновационной деятельности, обмениваться опытом работы органов местного самоуправления. Для обеспечения деловых контактов стороны обязались создавать эффективную систему обмена деловой информацией и оперативного маркетинга. Полочане и жители Цхалтубо готовы участвовать в совмест­ных культурных и социальных проектах, содействовать развитию детского и молодежного туризма. Эти и другие намерения руководство Полотчины и представители грузинской делегации обсуждали не только во время официального приема, но и в ходе других мероприятий.

Наше партнерство уже наполняется конкретными дейст­виями. Пример тому — участие жителей города-побратима в III Открытом конкурсе любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино». И по завершении торже­ственной церемонии подписания Соглашения о сотрудниче­стве представителям делегации был передан Диплом Гран-при в номинации «Документальный фильм — Лучшая режиссерская работа», присужденный документальному фильму «Лаша», который на конкурс представила творческая команда из Цхалтубо в составе Софико Канчавели и Иосифа Цибадзе.

Фундамент партнерским отношениям между городами-побратимами закладывает дружба. Ряд предприятий Полотчины уже имеет опыт деловых связей с Грузией. Так, молочники осуществляли в Грузию поставки молока, мукомолы отгружали ржаную муку, архитекторы и строители возводили дома по своим проектам… Конференция, посвященная перспективам развития сотрудничества между предприятиями и бизнесом Полоцка, Полоцкого района и Цхалтубо, которая прошла на базе филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», позволила познакомить гостей с промышленным потенциалом нашего города и призвать их содействовать организации делового сотрудничества между нашими городами в экономическом русле.

Первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко, приглашая делегацию ознакомиться с экономической составляющей полоцкого региона, отметил, что полочане готовы обсудить с побратимами варианты партнерства в различных отраслях.Выставки, презентации, рекламные буклеты, подготовленные промышленными предприятиями и компанией архитектурно-строительной сферы, наглядно демонстрировали готовность субъектов хозяйствования к взаимодействию. В ходе дегустации можно было оценить и качество выпускаемой продукции.

А живое общение с руководителями и специалистами предприятий позволяло всем заинтересованным на месте получить ответы на свои вопросы, уточнить детали, обменяться контактами.Участниками конференции стали СООО «Но­вополоцкий завод металлоконструкций», ООО «МНТП», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Технолит Полоцк», архитектурно-строительная компания «ArchiLine», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», филиал Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов». Гости с интересом знакомились с результатами труда полоцких промышленников и их предложениями. Глава Цхалтубского Муниципалитета Константин Мамисеишвили отметил, что к полоцким бизнесменам также есть деловое предложение: ряд санаториев Цхалтубо ищет инвесторов.

Одним из мероприятий программы пребывания грузинской делегации в нашем городе стала деловая встреча с субъектами туристической деятельности города Полоцка и Полоцкого района, которая состоялась в конференц-зале Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.Участников встречи приветствовал заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич.

Гостям были презентованы культурный и туристический потенциал города Полоцка, представлена информация о том, какие инициативы и проекты — международные и местные брендовые — реализуются в нашем регионе, какой продукт уже создан для развития событийного туризма и что еще в планах.

Представители туристических компаний Полоцка пригласили грузинских туристов познакомиться с достопримечательностями древнего Полоцка, который является колыбелью белорусской культуры и духовности, а также поинтересовались возможностями организации сотрудничества с туристическими компаниями Цхалтубо. Мэр города-побратима отметил, что муниципальная туристическая фирма также заинтересована в таком партнерстве, а все жители Полотчины, которые отправятся на отдых и лечение в богатый целебными источниками Цхалтубо, могут рассчитывать на скидку в предоставлении ряда услуг. С интересом по­знакомились с материалами видеопрезентации города-побратима, которую продемон­стрировал Константин Мамисеишвили.Яркое впечатление о Полоцке подарило представителям грузинской делегации посещение Софийского собора, Художественной галереи и Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Представление грузин­ской делегации о Полоцком районе дополнило посещение филиала «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго».

Гостей в поездке сопровождали председатель Полоцкого районного Совета депутатов Иосиф Грибович и первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Наталья Тышкевич, а на территории тепличного комбината их встретил директор филиала Евгений Набебин. Гости совершили экскурсию по овощному производству, которую провел заместитель директора по овощеводству Василий Скицунов, интересовались технологией малообъемной гидропоники, рентабельностью продукции и другими экономиче­скими аспектами деятельности.

Затем делегация побывала на животноводческом комплексе по производству молока и выращиванию племенного скота в Заскорках, о работе которой рассказала главный зоотехник филиала Валентина Троцкая. Гости познакомились с условиями, в которых выращиваются телята, понаблюдали за процессом доения коров роботами, получили профессиональные ответы на вопросы о характеристиках дойного стада, кормлении скота, надоях и экономических показателях производства. Мэр г.Цхалтубо, поблагодарив полочан за экскурсии, заметил, что для успешной работы необходимо крепкое здоровье, и напомнил, что грузинский город-побратим приглашает всех на оздоровление к целебным источникам.