В Обществе дружбы «Фридрихсхафен-Полоцк» подведены итоги и опредены задачи.

В Обществе дружбы «Фридрихсхафен-Полоцк» подведены итоги и опредены задачи.

Новогодний прием, состоявшийся в Общест­ве дружбы «Фридрих­схафен-Полоцк», еще раз показал, насколько едины люди в своем общем стремлении укреплять партнерские отношения с городом-побратимом Полоцком. На приглашение откликнулись более 70 членов Общества.

Приветствуя друг друга, члены Общества радовались возможности вновь увидеть друг друга и пообщаться.

В своем приветственном слове сопредседатели Общества Эльвира Мюллер и Хуберт Вайс зачитали поздравление председателя Полоцкого райисполкома Николая Николаевича Шевчука и показали видеопоздравления Полоцкой районной организации ОО «Белорусский союз женщин», Ассоциации родителей, имеющих детей инвалидов, «Струмок», Полоцкого общественного объединения «Эхо Чернобыля» и образцового вокально-хореографического ансамбля «Руны», подчеркнув при этом важность и значимость этих поздравлений. Все с удовольствием вспомнили и просмотрели фильм «25 лет дружбе Фридрихсхафен-Полоцк» — наш прекрасно прошедший праздник.

Были подведены итоги 2016 года и намечены мероприятия на 2017 год. Активно продолжается работа по проектам «Послушай-ка!», «Откровение» и поддержка вышеназванных общественных организаций в проведении мероприятий в Полоцке. Радует успешная работа с детской поликлиникой. Приобретены и введены в эксплуатацию медицинские приборы в рамках проекта «Послушай-ка!».

Приятной неожиданностью стало вручение дипломов за участие в III Открытом конкурсе лоскутного шитья «Полоцк-Квилт-2016» и Открытом конкурсе любительских фильмов «Я снимаю кино» имени Юрия Тарича.

Члены общества были проин­формированы о том, как продви­гается работа по проекту возведения мемориального комплекса «Урочище Пески». С большим интересом участники встречи рассматривали снимки каплицы комплекса.

С нетерпением ожидается в апреле выступление Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь студенче­ского театра «АРТ» Полоцкого гос­университета на 33 интернациональном фестивале на Бодензее.

Результаты деятельно­сти Общества демонстрируют сплоченность его участников и их желание воплощать планы в жизнь.

Кульминацией вечера стало выступление нашей самодея­тельной танцевальной группы «Катюша» и группы «Мелодия».

Встреча завершилась, подарив каждому ее участнику частичку гордости за нашу дружбу с городом Полоцком и понимание чувства ответственности за те строки, которые мы все вписываем в книгу жизни. Одно определенно ясно: время и историю остановить нельзя.

Вильгельм МЮЛЛЕР,

Общество дружбы

«Фридрихсхафен-Полоцк».