Полоцкие молодежные отряды охраны правопорядка стали победителями областного конкурса
На этой неделе в управлении внутренних дел Витебского облисполкома прошло торжественное собрание командиров, членов молодежных отрядов охраны правопорядка, сотрудников правоохранительных органов, учащихся, которые готовятся к вступлению в МООП или службе в структурах Министерства внутренних дел.
Во время мероприятия состоялось награждение победителей областного конкурса на лучший МООП и лучший штаб МООП. В число лучших МООП по взаимодействию с подразделением по ЧС вошел отряд Полоцкого государственного химико-технологического колледжа. Среди лучших территориальных отделов охраны правопорядка и профилактики по взаимодействию с МООП — взвод патрульно-постовой службы милиции Полоцкого РОВД.
Лучший видеоролик, освещающий деятельность МООП, сняли в филиале БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж», а полоцкий штаб признан лучшим территориальным штабом МООП ОО «БРСМ».
Благодарности областного управления МЧС вручены первому секретарю Полоцкого РК ОО «БРСМ» Анне Серко и учащемуся химико-технологического колледжа Артёму Молокову. А член МООП аграрно-экономического колледжа Дмитрий Коллегин награжден Благодарностью УВД Витебского облисполкома. Молодцы, ребята!