Полоцкие молодежные отряды охраны правопорядка стали победителями областного конкурса

На этой неделе в управлении внутренних дел Витеб­ского облисполкома прошло торжественное собрание командиров, членов моло­дежных отрядов охраны правопорядка, сотрудников правоохранительных орга­нов, учащихся, которые готовятся к вступлению в МООП или службе в струк­турах Министерства внутренних дел.

Во время мероприятия состоялось награждение победителей областного конкурса на лучший МООП и лучший штаб МООП. В число лучших МООП по взаимодей­ствию с подразделением по ЧС вошел отряд Полоцкого государственного химико-технологического колледжа. Среди лучших территориальных отделов охраны правопорядка и профилактики по взаимо­действию с МООП — взвод патрульно-постовой службы милиции Полоцкого РОВД.

Лучший видеоролик, освещающий деятельность МООП, сняли в филиале БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж», а полоцкий штаб признан лучшим территориальным штабом МООП ОО «БРСМ».

Благодарности областного управления МЧС вручены первому секретарю Полоцкого РК ОО «БРСМ» Анне Серко и учащемуся химико-технологического колледжа Артёму Молокову. А член МООП аграрно-экономического колледжа Дмитрий Коллегин награжден Благодарностью УВД Витеб­ского облисполкома. Молодцы, ребята!