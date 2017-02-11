Отделение гемодиализа в Полоцке открылось в 2000 году.

Белая орхидея на рабочем столе, белоснежный халат, приветливая улыбка… Заведующая отделением гемодиализа городской больницы №1 Ольга Аркадь­евна Плавинская, врач-нефролог высшей квалификационной категории, человек занятой, однако согласилась на встречу и с пониманием отнеслась к нашей прось­бе рассказать о своей работе. В отделении в начале рабочего дня тихо, нет суеты. Даже не верится, что совсем рядом, за дверью с лаконичной табличкой «гемодиализ», идет сложнейший процесс, от которого напрямую зависит человече­ская жизнь.

Кто такой нефролог?

Невролог… нефролог. Нередко люди, далекие от медицины, путают эти специальности, абсолютно не связанные друг с другом… Но нефрология не имеет ничего общего с заболеваниями нервной системы. Задача отделения гемодиализа — лечение пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек. Эта проблема исключительно актуальна. Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Однако свою задачу врачи видят не только в этом, она несколько шире. Нефрология находится на стыке многих медицинских специальностей, таких как эндокринология, терапия, хирургия.

Если идет речь о хронических больных, это чаще всего пациенты с сахарным диабетом, гломерулонефритом, поликистозом почек, хроническим пиелонефритом, другими патологиями. В случае острой почечной недостаточности (это, в основном, экстренные ситуации), задача врачей не только проводить почечнозаместительную терапию с помощью аппарата «искусственная почка», но и попытаться разобраться, что происходит с пациентом, почему возникла проблема с почками, постараться по возможности устранить причину, которая вызвала нарушение.

От начала…

Еще лет 30 назад гемодиализ был редким и малодоступным способом лечения. Сейчас ситуация совершенно иная. Отделение гемодиализа в Полоцке открылось в 2000 году. Вначале оно размещалось в больничном корпусе на Верхнем замке. В нем было 3 диализных зала с шестью аппаратами. И это стало, без преувеличения, настоящим прорывом, позволившим оказывать помощь пациентам, которые до этого лечение проходили в Витебске, в областной больнице.

Людям с тяжелой почечной патологией приходилось практически всю жизнь находиться в больничном стационаре для получения жизненно необходимого лечения. Открытие отделения дало возможность получать его амбулаторно. А это уже совсем другое качество жизни. Находясь дома, в привычных условиях, пациенты получают также неоценимую поддержку близких, и это дает надежду на лучший прогноз в плане хода заболевания.



В настоящее время в отделении проходят лечение 36 пациентов из полоцкого региона и прикрепленных районов Витебской области. В отделении, которое работает в три смены, 8 диализных мест. То есть в течение дня помощь могут получить 24 пациента. На сегодняшний день есть даже свободные места.

На площади городской больницы №1 отделение переехало в конце 2012 года. Ремонт в помещениях делали сообща — и строительная бригада, и медицинские работники. Все понимали, что пациентов нельзя оставить без помощи. Ольга Плавинская высказала искреннюю признательность главному врачу Центральной городской больницы А.В.Гудкову и заведующей городской больницей №1 Ж.В.Коноваловой за всестороннюю поддержку и содействие.

«Неудобный» вопрос

Ольга Аркадьевна признается, что вопрос о том, насколько с помощью гемодиализа можно продлить жизнь пациентам, задают часто. И отмечает, что ответ на него со временем становится более оптимистичным. Безусловно, в первую очередь, это зависит от исходного заболевания и состояния пациента. «Гемодиализ, к сожалению, имеет свои побочные эффекты и не является способом обновления здоровья. Это — способ продления жизни больному до того момента, когда ему будет выполнена трансплантация почки. Другой альтернативы нет», — говорит доктор.

В отделении есть пациенты, которым гемодиализ проводится уже около 15 лет. Если можно так сказать, этот «стаж» сокращается благодаря развитию сети отделений трансплантации. На сегодняшний день операции по пересадке почки успешно выполняются не только в Минске, но и в Витебске.

Изменился и возрастной состав пациентов — они стали старше. Первоначально, из-за недостаточного количества диализных отделений, существовало ограничение — до 60 лет. На сегодняшний день его нет.

На стороне здоровья

Всего в отделении гемодиализа работают 23 человека, из них четверо врачей и двое инженеров, которые обеспечивают работу оборудования. Работают все на совесть. Специфика отделения к этому обязывает. «Когда пациент приезжает на протяжении многих лет по 3 раза в неделю, он становится очень близким. Мы знаем не только нюансы его здоровья, но и жизненные проблемы. Всегда приятно, когда человек уходит от нас с улыбкой. И мы испытываем удовлетворение от того, что смогли не только оказать медицинскую помощь, но и поддержать морально. Персонал старается быть душевным, отзывчивым. На мой взгляд, это очень важно», — делится Ольга Аркадьевна.



Доктор Плавинская с обеспокоенностью отмечает, что со временем количество пациентов отделения не снижается. В связи с этим она обращает внимание на необходимость своевременного и правильного лечения любых заболеваний, будь то сахарный диабет, артериальная гипертензия, грипп, или что-то другое. Игнорирование врачебных назначений или нежелание вести здоровый образ жизни очень часто приводят к поражению почек. К примеру, значительная часть пациентов имеют диабетический анамнез.

Почечные заболевания неуклонно молодеют, как молодеют и заболевания в целом. Все чаще врачи наблюдают молодежь с гипертензией, перенесенными инсультами и инфарктами, тех, кто уже имеет факторы риска в плане почечной патологии. На сегодня очень актуален такой негативный фактор, как ожирение. «Пациенты, к сожалению, не понимают, что избыточный вес — это не только эстетическая проблема, но и прямая угроза для здоровья. Лишние килограммы — серьезный фактор риска и в плане патологии почек. Хочу обратиться к каждому: берегите себя! Здоровье не бесконечно. И оно по-настоящему бесценно», — подчеркивает О.А.Плавинская.

…И немного о личном

О себе Ольга Аркадьевна рассказывает скромно. Родилась в Глубокском районе. После окончания Витебского медицинского института приехала по распределению в Полоцк. Проходила интернатуру по хирургии и осталась работать в урологическом отделении, позже прошла специализацию по гемодиализу, получила высшую категорию. Кроме работы в отделении, ведет в поликлинике консультативный прием.

«Наше отделение работает шесть дней в неделю, без поправок на праздники. Помощь пациентам нужно оказывать строго по графику, у болезни выходных нет. Я безмерно благодарна своей семье — мужу и сыну — за то, что они с пониманием относятся к моей занятости. Случается, что мое присутствие в отделении бывает необходимо в любой день, в любое время суток. И их поддержка очень помогает, придает сил», — признается она.

В Полоцке Ольга Плавинская живет довольно давно, полюбила этот город. Здесь прошло профессиональное становление, здесь живет семья, все складывается на работе, все хорошо дома… Но все-таки, по большому счету, полочанкой она себя не чувствует — привязана душой к своей малой Родине — Глубокскому краю.

Ольга Аркадьевна очень любит цветы. Летом с семьей старается чаще бывать на природе, в лесу, на озере. Зимой с удоволь­ствием может пробежаться на лыжах: «Я — за активный отдых. Он помогает восстанавливать силы после работы и, однозначно, приносит пользу здоровью. К жизни нужно относиться позитивно. И она ответит взаимностью».

Пример налицо. Почему бы ему не последовать? Ведь мы — за здоровье.