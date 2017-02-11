Лучшие представители правоохранительного движения из всех областей страны встретились в Полоцке

Определить свою гражданскую позицию, воспитать в себе лидерские качества и чувство ответственности и даже выбрать будущую профессию — все эти задачи можно решить сразу, вступив в молодежный отряд охраны правопорядка. Уже больше 15 тысяч юношей и девушек нашей страны сделали свой выбор и стали бойцами МООП.

И молодежное правоохранительное движение продолжает развиваться. Ежегодно в феврале отмечается день МООП, и в этот раз торжественные мероприятия объединили на полоцкой земле лучших представителей движения из всех областей страны во время патриотической акции «Мы помним! Мы гордимся!».

— Полоцк — город молодежный, и, надеюсь, мы заслужили честь принимать у себя республиканский день МООП и носить звание Молодежной столицы. Вы находитесь там, где начиналась тысячелетняя история белорусского государства, — гордитесь этим и помните! — обратился к ребятам заместитель председателя Полоцкого районного исполнительного комитета Пётр Петкевич.



За пять лет молодежное правоохранительное движение стало целой системой — со своими символами и традициями. Около года назад открыто и новое направление деятельности: начато сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям.

— Полоцк — не только колыбель белорусской государственности, но и город воинской славы. А ведь бойцы МООП — в первую очередь помощники и патриоты своей страны, — отметил второй секретарь ЦК ОО «БРСМ» Сергей Клишевич.

А напутствие участника Великой Отечественной войны Николая Филипповича Сушкова «Мир и спокойствие на нашей земле будут зависеть от вас. Вы сумеете защитить свою Родину и не допустите беспорядков!» ребята выслушали с особым вниманием.



Память воинов, павших на полях сражений, и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, участники акции почтили минутой молчания. А по завершении акции возложили цветы и венки к памятнику Освободителям Полоцка.

Гости из всех областей посетили в/ч 5530, где молодых людей встретил заместитель командира 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск по идеологической работе Игорь Ткач. На территории части состоялись показательные выступления военнослужащих, также участники МООП узнали об учебе в Военной академии, просмотрели в клубе части фильм и познакомились с бытом солдат.

Открытый разговор

Проект Белорусского республиканского союза молодежи «Открытый диалог» стартовал как широкая дискуссионная площадка, а со временем приобрел масштаб настоящего общественного движения. Такие дебаты стали еще одной формой прямого контакта граждан и власти, эффективным инструментом развития гражданского общества.



Насколько активно сегодня молодежь принимает участие в охране правопорядка, что побуждает молодых людей в свободное время дежурить на различных мероприятиях, патрулировать улицы и проводить профилактическую работу с населением, каким будет завтра молодежных отрядов? Ответы на эти и другие вопросы ребята вместе с экспертами искали во время Открытого диалога «Настоящее и будущее молодежного правоохранительного движения».

К беседе пригласили заместителя председателя Полоцкого райисполкома Александра Колодынского, второго секретаря ЦК ОО «БРСМ» Сергея Клишевича, представителей Министерства внутренних дел и Министер­ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.



Отвечая на вопросы модератора и участников Открытого диалога, начальник отдела организации работы строевых подразделений милиции управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Александр Жилинский подчеркнул: «Помощь молодежи в работе органов внутренних дел нужна и очень востребована. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем мы так же плодотворно сотрудничали, не останавливались на достигнутом. Вы — наше будущее, мы в вас верим!».



— Помощь отрядов правопорядка заметна: молодежь патрулировала леса, водоемы, торфяники. Теперь будет закреплять хороший опыт и продолжать обучение будущих коллег, — уверен и главный специалист сектора идеологической работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Сорокин.

Молодые люди не только задавали вопросы старшим товарищам — им тоже пришлось «поломать голову», приняв участие в небольшом социологическом опросе. И по его итогам оказалось, что большинство ребят считает, что МООПовец должен быть прежде всего ответственным, а уж потом физически развитым.

Ежегодно на мероприятиях, посвященных Дню молодежных отрядов охраны правопорядка, отмечаются лучшие участники правоохранительного движения. Не стал исключением и праздник в Полоцке.



Александр Сорокин вручил награды в номинации «Лучший молодежный отряд охраны правопорядка по взаимодействию с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». II место занял МООП Полоцкого государственного химико-технологического колледжа (командир Фёдор Мяделец)!

Пополнил копилку полоцких достижений Александр Жилин­ский, поздравив МООП Полоцкого государственного университета с победой в номинации «Лучший молодежный отряд охраны правопорядка по взаимодействию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь», а взвод патрульно-постовой службы милиции Полоцкого районного отдела внутренних дел — с III местом в номинации «Лучший территориальный отдел охраны правопорядка и профилактики по взаимодействию с МООП».

Почетными гостями торжества, как всегда в Полоцке, стали ветераны Великой Отечественной. Участник войны Виктор Казимирович Любовицкий поразил молодых людей бравым исполнением песни «Весна 45-го года». За Победу ветеранов долго благодарили аплодисментами…



А общим подарком для лучших ребят Беларуси стала возможность познакомиться друг с другом и, главное, с Молодежной столицей страны. Ведь Полоцк дарит вдохновение в любом деле — в том числе и в под­держании правопорядка.