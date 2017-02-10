сотрудники ОАО «Гостиничный комплекс «Славянский» в одном из номеров создали необычный интерьер

Стильно, нежно и по-домашнему уютно… Желая удивить и порадовать гостей, такой интерьер сумели создать творческие сотрудники ОАО «Гостиничный комплекс «Славянский» в одном из номеров.

Следует отметить, что в гостинице уже есть и изысканный номер для молодоженов, и колоритный номер в белорусском национальном стиле. А заселившись в недавно отремонтированный номер 432, теперь можно почувствовать дыхание французской провинции. Творческий тандем администраторов гостиницы в составе Анны Моисеенко и Анатолия Данилевича , получив добро от руководства предприятия реализовать свой дизайнерский проект в оформлении одного из номеров, остановился на стиле прованс. Почему?

— Во-первых, потому что он сочетает в себе изящество, простоту и романтику, а во-вторых, — позволяет создать непринужденную домашнюю атмосферу, что особенно приятно ощутить, оказавшись вдали от родного очага, — поясняет Анна.



…В результате вдохновенной работы получилось реализовать эту авторскую идею. Продуманный до мелочей интерьер с характерным данному стилю сочетанием цветов и фактур получился легким, воздушным и наполненным светом. Искусственно состаренные поверхности, натуральный текстиль, дерево, имитация витражей, ненавязчивая подсветка деталей, милые букетики… И у каждой вещицы уже есть своя маленькая история, свой шарм, который добавляет обаяния всему пространству.



Анна и Анатолий не только работали над образом номера, но и в буквальном смысле приложили руку к его воплощению. Например, после того, как Анатолий «поколдовал» над обыкновенным пластиковым кашпо, оно удачно вписалось в общую картину гостиной. А до чего хороша спальня! Так и манит расслабиться в своих облачных объятьях… И, кажется, что, выглянув в окно, обязательно увидишь бескрайние лавандовые поля… Одним словом, у ребят все получилось! Отличное предложение для отдыха молодоженов после бурных и волнующих торжеств и ресторанного веселья, или для влюбленной пары, которой хочется добавить романтики в свои будни. И еще — замечательный вариант для фотосессии в интерьере…

А гости нашего города, которые решат остановиться именно в этом удивительном номере, получат массу приятных впечатлений и, приехав в Полоцк в очередной раз, снова выберут для проживания этот уютный прованс по-славянски.