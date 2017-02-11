В 1973 году питерский рабочий Григорий Борисович Крупенин переехал в Полоцк

Война и дети… Как несовместимы эти два понятия. Ведь о дет­стве — всегда радост­ные, светлые воспоминания. А тем, у кого детство забрала война, вспоминать всегда мучительно. Вот и Григорий Борисович Крупенин не любит вспоминать свое детство.

Он родился в июле 1942 года в блокадном Ленинграде. Отец, даже не увидев сына, ушел на фронт и пропал без вести. Только после войны матери, которая разыскивала его, пришло из военкомата короткое извещение: «погиб на Пулковских высотах».

Маленькие дети — сестра Раиса 1940 года рождения и он — пережили с мамой всю блокаду. Их дом на Фонтанке, к счастью, уцелел после постоянных бомбежек, но ощущение холода и голода, им, ребятишкам, запомнилось.

Как ждали они хоть маленький кусочек хлеба, который давали маме по карточке! Как она не выпускала их на улицу, ведь в голодном Ленинграде всякие были случаи… Помогали маме кормить ребятишек родные, которые остались в городе.

Даже после окончания войны, когда стало немного легче, продукты — хлеб, муку, крупу — ленинградцы получали по карточкам. Мама всегда экономила, чтобы на месяц хватило продуктов, а детям так хотелось сладостей… Это время и сегодня вспоминается Григорию Борисовичу, когда от холода ноют руки. Однажды он отморозил их, когда стоял в долгой очереди за получением продуктов.

«Но, слава Богу, что в таких тяжелых условиях мы выжили, — говорит Григорий Борисович. — Пусть никогда наши дети не знают войны и того, что пришлось пережить нам!».

Судьба так распорядилась, что в 1973 году питерский рабочий переехал на родину жены Эммы Моисеевны — в Полоцк. 20 лет отработал на заводе стекловолокна, полюбил этот город, который стал ему родным.

Хотя ежегодно Григорий Борисович навещает город на Неве — там живут сегодня его сестра Раиса, дочь Людмила и два внука — Илья и маленькая Полинка, — «солнышко» для деда. Как хочется ему ее приласкать, обнять, побаловать сладкими подарками, каких сам не видел в детстве. Правда, к старому дому на Фонтанке уже не ходит, болит от воспоминаний сердце…

Ветеран, награжденный памятными медалями «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и «В память 300-летия Санкт-Петербурга», юбилейными медалями, всегда участвует в памятных мероприятиях, которые проводит город-герой, вспоминая страшную трагедию войны и его мужественных жителей.

Но… уже тянет домой, в Полоцк. Сейчас, когда остался один, похоронив жену, Григорий Борисович, которому в этом году исполнится 75 лет, благодарен за внимание, заботу, моральную и материальную поддержку, которую оказывают ему и совет ветеранов ОАО «Полоцк-Стекло­волокно», и еврейский культурный центр, куда часто приглашают на встречи. «Хочу тем, кто меня помнит и помогает в житейских делах, а также всем полочанам, — говорит Григорий Борисович, — пожелать добра, благополучия и всегда мирного неба над головой!».