Вернуть можно, но…

«Купил в магазине спортивный костюм. Когда примерял, было все нормально. Дома сразу носить его не стал, одел через неделю. Оказалось, что он мне мал. Так и лежит невостребованный. Недавно мне сказали, что я мог бы вернуть его в магазин в течение 14 дней. Могли бы его у меня принять, если я сразу срезал с него бирки и выбросил чек?»

В.М.Радионов.

Как проинформировала начальник отдела торговли и услуг Полоцкого райисполкома Н.В.Шанторицкая, согласно п.п.1, 2 ст.28 Закона Республики Беларусь от

9.01.2002 года №90-З «О защите прав потребителей» (далее — Закон) покупатель, приобретший товар по договору розничной купли-продажи, вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, возвратить товар надлежащего качества или обменять на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. Требование покупателя об обмене либо возврате качественного товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.

В соответствии с п.8 Закона отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Для подтверждения факта приобретения товара могут использоваться свидетельские показания, элементы потребительской тары (упаковки), на которых имеются отметки, подтверждающие, что приобретение товара осуществлялось у данного продавца, а также документы и другие средства, указывающие на приобретение товара у данного продавца.

В связи с тем, что со спортивного костюма срезаны товарные ярлыки (бирки), его вернуть в магазин не представляется возможным.