Обязан? Плати!
Обязанность по содержание своих несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей, возложена Кодексом о браке и семье Республики Беларусь на родителей, а в случае невыполнения указанной обязанности наступает ответственность в соответствии со ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении). При этом уголовная ответственность может наступить уже в случае неуплаты алиментов более трех месяцев в течение года по судебному постановлению.
Так, гр.Л. на основании решения суда был обязан уплачивать алименты на содержание своих двоих несовершеннолетних детей в размере 33% от всех видов заработной платы ежемесячно до их совершеннолетия, но не менее 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В период времени с октября 2014 года по март 2015 года гр.Л. работал, однако о своем трудоустройстве судебному исполнителю сообщил только спустя пару месяцев после трудоустройства.
После увольнения несколько месяцев официально не работал, а с июня 2015 года по февраль 2016 года находился в лечебно-трудовом профилактории (далее — ЛТП). После освобождения из ЛТП алименты выплатил только один раз, в сентябре 2016 года, и то в незначительной сумме. Все остальное время иной материальной помощи детям не оказывал, никаких мер к погашению задолженности по алиментам не предпринимал, официально не трудоустроился. Основную причину неуплаты алиментов пояснял отсутствием работы и подходящих для него вакансий, при этом на учет в центр занятости населения обратился только в октябре 2016 года.
По результатам доследственной проверки орган дознания вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении гр.Л., придя к выводу, что в действиях последнего отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст.174 УК Республики Беларусь, поскольку гр.Л. после освобождения из ЛТП не смог трудоустроиться, что является уважительной причиной для неуплаты алиментов. Однако данное решение является неправильным и незаконным. К уважительным причинам для неуплаты алиментов можно отнести такие как нахождение лица, обязанного к уплате алиментов, на лечении, наличие восстановительного периода после перенесенного заболевания, нахождение в местах лишения свободы и т.п. В данном случае у гр. Л. уважительных причин для неуплаты алиментов не имелось.
Прокуратурой района решение, принятое органом дознания, отменено. В отношении гр.Л. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.174 УК и направлено в суд. Приговором суда гр.Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК Республики Беларусь и осужден к наказанию в виде общественных работ на срок 120 часов.
Т.Л.ШЕБЕКО,
помощник прокурора
Полоцкого района.