Обязан? Плати!

Обязанность по содержание своих несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей, возложена Кодексом о браке и семье Республики Беларусь на родителей, а в случае невыполнения указанной обязанности наступает ответственность в соответствии со ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении). При этом уголовная ответственность может наступить уже в случае неуплаты алиментов более трех месяцев в течение года по судебному постановлению.

Так, гр.Л. на основании решения суда был обязан уплачивать алименты на содержание своих двоих несовершеннолетних детей в размере 33% от всех видов заработной платы ежемесячно до их совершеннолетия, но не менее 75% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В период времени с октября 2014 года по март 2015 года гр.Л. работал, однако о своем трудо­устройстве судебному исполнителю сообщил только спустя пару месяцев после трудоустройства.

После увольнения несколько месяцев официально не работал, а с июня 2015 года по февраль 2016 года находился в лечебно-трудовом профилактории (далее — ЛТП). После освобождения из ЛТП алименты выплатил только один раз, в сентябре 2016 года, и то в незначительной сумме. Все остальное время иной материальной помощи детям не оказыва­л, никаких мер к погашению задолженности по алиментам не предпринимал, официально не трудоустроился. Основную причину неуплаты алиментов пояснял отсутствием работы и подходящих для него вакансий, при этом на учет в центр занятости населения обратился только в октябре 2016 года.

По результатам доследственной проверки орган дознания вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении гр.Л., придя к выводу, что в действиях последнего отсут­ствуют признаки преступления, предусмотренного ст.174 УК Республики Беларусь, поскольку гр.Л. после освобождения из ЛТП не смог трудоустроиться, что является уважительной причиной для неуплаты алиментов. Однако данное решение является неправильным и незаконным. К уважительным причинам для неуплаты алиментов можно отнести такие как нахождение лица, обязанного к уплате алиментов, на лечении, наличие восстановительного периода после перенесенного заболевания, нахождение в местах лишения свободы и т.п. В данном случае у гр. Л. уважительных причин для неуплаты алиментов не имелось.

Прокуратурой района решение, принятое органом дознания, отменено. В отношении гр.Л. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.174 УК и направлено в суд. Приговором суда гр.Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК Республики Беларусь и осужден к наказанию в виде общественных работ на срок 120 часов.

Т.Л.ШЕБЕКО,

помощник прокурора

Полоцкого района.