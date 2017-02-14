Пенсионное обеспечение по-новому

В ОАО «Полоцк-Стекловолокно» прошли «прямая линия» и личный прием граждан, которые провела начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Инна Вадимовна Хитрова. Вопросы, которые интересовали работников объединения, были связаны с положениями Указа №137 Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 года «О совершенствовании пенсионного обеспечения», которым предусматривается повышение общеустановленного пенсионного возраста с 1 января 2017 г. ежегодно на 6 месяцев. Таким образом, планка пенсионного возраста плавно пойдет вверх, пока не установится на уровне 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

Параллельно будут расти требования и к страховому стажу — так называется период работы, в течение которого уплачивались взносы в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. Страховой стаж необходим для получения трудовой пенсии и некоторое время назад уже был увеличен в три раза. Сначала с 5 до 10, а потом до 15 лет. В 2017 году понадобится не менее 16 лет.

Много вопросов было связано с уточнениями выхода на пенсию в зависимости от даты рождения. Приведенная таблица поможет разобраться в этом вопросе.

Год Пол Пенсионный возраст Дата рождения Право на пенсию возникает Период для обращения за пенсией Страховой стаж, требуемый для назначения пенсии За сколько лет работы перед назначением пенсии исчисляется заработок

1 половина года — с 1 января по 30 июня,

2 половина года — с 1 июля по 31 декабря

2017 М 60 лет

6 мес. 1 половина 1957 г. 2 половина 2017 г. 2 половина 2017 г. 16 лет 23

Ж 55 лет

6 мес. 1 половина 1962 г.

2018 М 61 год 2 половина 1957 г. 2 половина 2018 г. 2 половина 2018 г. 16 лет

6 мес. 24

Ж 56 лет 2 половина 1962 г.

2019 М 61 год

6 мес. 1 половина 1958 г. 2 половина 2019 г. 2 половина 2019 г. 17 лет 25

Ж 56 лет

6 мес. 1 половина 1963 г.

2020 М 62 года 2 половина 1958 г. 2 половина 2020 г. 2 половина 2020 г. 17 лет

6 мес. 26

Ж 57 лет 2 половина 1963 г.

2021 М 62 года

6 мес. 1 половина 1959 г. 2 половина 2021 г. 2 половина 2021 г. 18 лет 27

Ж 57 лет

6 мес. 1 половина 1964 г.

2022 М 63 года 2 половина 1959 г. 2 половина 2022 г. 2 половина 2022 г. 18 лет

6 мес. 28

Ж 58 лет 2 половина 1964 г.

2023 М 63 года 1960 г. 2023 г. 2023 г. 19 лет 29

Ж 58 лет 1965 г.

2024 М 63 года 1961 г. 2024 г. 2024 г. 19 лет

6 мес. 30

Ж 58 лет 1966 г.

2025 М 63 года 1962 г. 2025 г. 2025 г. 20 лет 31

Как прокомментировала Инна Вадимовна, в итоге поэтапное повышение пенсионного возраста закончится во второй половине 2022 года. Далее все будут выходить на пенсию в возрасте 58/63 лет.

И обратила внимание, что повышение пенсионного возраста привязано не к дате рождения, а к календарному году. Особенно это коснется людей, рожденных во второй половине года, начиная с 1 июля и заканчивая 31 декабря. Как видно из таблицы, время выхода на пенсию сместится на следующий календарный год, и повышение пенсионного возраста составит уже не 6 месяцев, а 1 год, т.е., пенсионный возраст будет определяться на дату обращения за пенсией.

У будущих пенсионеров, просматривающих эту таблицу, могут возникнуть вопросы, на них Инна Вадимовна дала ответы.

— Что такое страховой стаж?

— Страховой стаж — это периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности, в течение которых производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной за­щиты населения Республики Беларусь.

— Какие периоды деятельности не засчитываются в страховой стаж?

— В страховой стаж не засчитываются периоды обучения, военной службы, получения пособия по безработице, ухода за ребенком до достижения им возраста 3 лет, ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста.

— В чем разница между страховым и общим стажем?

— Что такое страховой стаж, я уже пояснила. В общий стаж засчитываются как страховые, так и не страховые периоды.

ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ

— Как отражается повышение страхового стажа на назначение досрочных пенсий за работу с особыми условиями труда, за выслугу лет?

— Требования по необходимому минимальному страховому стажу такие же, как и для обычных пенсий, в 2017 году — 16 лет, соразмерные требованиям по возрасту:

год пол возраст выхода на пенсию для сп. 1 дата рождения Право на пенсию по сп. 1 возникает

2017 м 50,5 1 половина 1967 2 половина 2017

ж 45,5 1 половина 1972

2018 м 51 2 половина 1967 2 половина 2018

ж 46 2 половина 1972

2019 м 51,5 1 половина 1968 2 половина 2019

ж 46,5 1 половина 1973

2020 м 52 2 половина 1968 2 половина 2020

ж 47 2 половина 1973

2021 м 52,5 1 половина 1969 2 половина 2021

ж 47,5 1 половина 1974

2022 м 53 2 половина 1969 2 половина 2022

ж 48 2 половина 1974

2023 м 53 1970 2023

ж 48 1975

2024 м 53 1971 2024

ж 48 1976

2025 м 53 1972 2025

ж 48 1977

год пол возраст выхода на пенсию для сп. 2, за выслугу лет дата рождения право на пенсию по сп. 2, за выслугу лет возникает

2017 м 55,5 1 половина 1962 2 половина 2017

ж 50,5 1 половина 1967

2018 м 56 2 половина 1962 2 половина 2018

ж 51 2 половина 1967

2019 м 56,5 1 половина 1963 2 половина 2019

ж 51,5 1 половина 1968

2020 м 57 2 половина 1963 2 половина 2020

ж 52 2 половина 1968

2021 м 57,5 1 половина 1964 2 половина 2021

ж 52,5 1 половина 1969

2022 м 58 2 половина 1964 2 половина 2022

ж 53 2 половина 1969

2023 м 58 1965 2023

ж 53 1970

2024 м 58 1966 2024

ж 53 1971

2025 м 58 1967 2025

ж 53 1972

— Для каких категорий граждан сохранен сокращенный срок страхового стажа?

— Увеличение страхового стажа не затрагивает социально уязвимые категории лиц, для которых формирование дли­тельного страхового стажа объективно затруднительно: инвалидам с детства, родителям детей-инвалидов, многодетным матерям, родившим и воспитавшим 5 и более детей, и других. Для назначения им досрочной трудовой пенсии по возрасту сохранены прежние условия по минимальному 5-летнему страховому стажу.

Также сохранены прежние требования по страховому стажу для назначения трудовых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Для этих пенсий достаточно факта уплаты страховых взносов.

— Может ли быть увеличен размер пенсии за счет большего трудового (страхового) стажа, что для этого нужно?

— При продолжении работы без получения государственной пенсии после назначения пенсии по возрасту на общих основаниях размер пенсии увеличивается:

• на 1 процент заработка, из которого исчисляется пенсия, — за каждые полные два месяца работы;

• на 6, 8, 10 и 12 процентов заработка, из которого исчисляется пенсия, — соответственно, за каждый полный первый, второй, третий и четвертый годы работы, на 14 процентов такого заработка — за полный пятый и каждый последующий год ра­боты. Указанные размеры увеличения пенсии суммируются между собой.

СТАЖ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ

— Как при назначении пенсии учитывается стаж, приобретенный за пределами Республики Беларусь?

— Стаж, приобретенный до 1 января 1992 года в любой из стран бывшего СССР (кроме Латвийской ССР), при назначении пенсии учитывается как стаж в Республике Беларусь. После указанной даты — с учетом положений международных договоров (соглашений) в области социального (пенсионного) обеспечения.

Договоры (соглашения) в области социального (пенсионного) обеспечения у Республики Беларусь заключены с Россией, Украиной, Молдовой, Литвой, Латвией, Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Казах­станом, Азербайджаном. Государства, ранее входившие в состав СССР, с которыми договоры не заключались, — Грузия, Эстония.

При назначении пенсии стаж работы в некоторых государ­ствах учитывается по-разному. Например, период работы в Литве будет учтен в Республике Беларусь при назначении пенсии до 1 января 1992 года, а Латвия весь период работы на ее территории будет учитывать и назначать за него пенсию по своему пенсионному законодательству.

Периоды работы за пределами Республики Беларусь, в других государствах, с которыми заключены договоры (соглашения) в области социального (пенсионного обеспечения) до 1 июля 1998 года (в Казахстане — до 1 января 1998 г.), засчитываются в стаж работы при условии уплаты страховых взносов в пенсионные фонды соответствующих государств.

Заработок в периоды работы за пределами Республики Беларусь учитывается до 1.01.1992 г. Перевод иностранной валюты в белорусские рубли при назначении и перерасчете пенсий не производится.