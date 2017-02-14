15 февраля Православная Церковь празднует Сретение Господне.

15 февраля Православная Церковь празднует Сретение Господне. Слово «сретение» в переводе с церковнославян­ского обозначает «встреча». В этот день вспоминается важное евангельское событие. На сороковой день после Рождества Христова Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В те времена жил в Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон — один из образованнейших людей своего времени. По преданию, он был одним из переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий язык. Совершая перевод книги пророка Исаии, Симеон прочитал слова: «се, Дева во чреве приимет, и родит Сына» — и засомневался: разве дева может родить?

Праведный старец хотел вместо слова «Дева» написать «жена». Но вдруг ангел явился ему и, удержав за руку, сказал, что до той поры Симеон не умрет, пока не увидит исполнение пророчества. Прожив около 300 лет, Симеон по внушению свыше пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса. Бого­приимец Симеон взял Богомладенца на руки и произнес пророчество о Спасителе мира. Таким образом произошла встреча человече­ства, в лице старца Симеона, с Богом.

В Иерусалимском храме была также 84-летняя вдова Анна, пророчица, которая постом и молитвой служила Богу день и ночь. И она, узнав Спасителя, славила Господа и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в грядущего Мессию — Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники Ветхого Завета — праведный Симеон и пророчица Анна — удостоились встретить в храме Господа Иисуса Христа, даровавшего человечеству Новый Завет.

Существует «Чин благословения свеч на Сретение Господне». Свечи, освященные по этому чину, называют «сретенскими». Согласно православной традиции, горящая пред иконой свеча — это знак веры и надежды на благодатную помощь Божию. По обычаю сретенские свечи христиане бережно хранят весь год и возжигают во время домашней молитвы.

Протоиерей

Александр Шахович,

священнослужитель

Полоцкой епархии.