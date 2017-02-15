18 февраля любители зимних видов спорта встретятся на «Полоцкой лыжне-2017».

Предстоящий выходной обещает подарить положительные эмоции всем участ­никам зимнего праздника «Полоцкая лыжня-2017».

По традиции представители разных поколений полочан и жители Полоцкого района соберутся в субботу, 18 февраля, в 11.00 на территории отдела туризма, крае­ведения и экскурсий в районе Боровухи-2, чтобы выявить сильнейших лыжников-гонщиков среди взрослых и молодежи. Организаторы лыжни предусмотрели в программе праздника не только соревнования, но и работу торговли, развлекательную программу. Соревнования начнутся в 11.30 с массовых стартов на дистанциях 3 км для мужчин и юношей и 1,5 км для женщин и девушек. Одновременно пройдет массовое катание люби­телей лыжных гонок на

дистанции 2 км. Все оргвопросы по «Полоцкой лыжне-2017» будут обсуждаться в четверг, 16 февраля, в 16.00 в малом зале Полоцкого райисполкома (корпус 2) на заседании судейской коллегии с участием представителей команд-участниц.

Лучших лыжников, занявших I место в своих подгруппах, а также команды, занявшие I общекомандное место в каждой группе, ждут ценные призы и грамоты отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома. Приезжайте поддержать своих участников и насладиться активным отдыхом на свежем воздухе!