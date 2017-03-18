В редакции «Полацкага весніка» прошла «прямая линия» с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы Александром Гудковым

Очередная «прямая линия» с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы Александром Гудковым по остроте поднимаемых проблем и количеству звонков не стала «горячей». Вместе с тем, желающие смогли не только адресовать руководителю сферы здравоохранения свои вопросы, внести предложения, получив исчерпывающие ответы на них и действенную помощь, но и высказали благодарность медицинским работникам.

Один из вопросов касался получения колостомных мешков. Звонивший говорил о том, что для тех, кто в них нуждается, поездки в Витебск достаточно проблематичны. И это абсолютно понятно. Но, как оказалось, проблема заключается, прежде всего, в отсутствии нужной информации. А.В.Гудков проинформировал, что выдача мешков организована на базе Полоцкого межрайон­ного онкологического диспансера. А если пациент в силу состояния здоровья не имеет возможно­сти прийти лично, вопрос можно решить через участкового терапевта.

Г.Г.Садохо, инвалид III группы, высказывала недовольство тем, что лечение в условиях стационара дневного пребывания проводится на платной основе. «Проходить лечение в стационаре дневного пребывания очень удобно. Как говорится, дома и стены лечат. Раньше это было бесплатно, а сейчас нужно покупать лекарства, а это очень накладно, особенно для нас, инвалидов», — сетовала она.

И вновь, как пояснил главный врач, сказывается недостаток информации. «Это решение принято на уровне правительства, лечение в стационарах дневного пребывания на платной основе оказывается повсеместно», — сказал он. Что касается приобретения нужных препаратов, Александр Васильевич заметил, что инвалиды имеют льготы на лекарства по основному заболеванию: инвалиды I и II групп — платят за лекарства 10%, III группы — 50%.

Также женщина интересовалась, почему на прохождение УЗИ на бесплатной основе такие большие очереди: «Это ведь не мой каприз, в связи с заболеванием есть необходимость контролировать состояние организма, но талоны на обследование предлагают только платные, или нужно ждать до трех месяцев, а то и дольше».

А.В.Гудков отметил, что в числе других данный вопрос поднимался на встрече с представителями районной организации Общества инвалидов. «Никакой необходимости в платном обследовании нет, если оно делается по медицинским показаниям и по назначению врача. Вы должны знать алгоритм ваших действий и следовать ему: если УЗИ показано по вашему заболеванию, или в рамках диспансерного наблюдения, непосредственно в кабинете терапевта вы получите талон. Очередность, безусловно, есть, но ждать придется не более месяца».

Также он прокомментировал нарекание по поводу необходимости регулярно посещать врача с целью выписки рецептов: «Рецепты выписываются на период от 1 до 6 месяцев, в зависимости от тяжести состояния больного и необходимости в динамическом наблюдении. Периодическое посещение поликлиники обусловлено не только выпиской очередного рецепта, но и контрольным осмотром, в ходе которого врач оценивает состояние пациента, и, при необходимости, кор­ректирует назначенное лечение. Пациентов с инвалидно­стью при стабильном состоянии мы должны наблюдать один раз в квартал».

И.А.Трескова интересовалась, должен ли врач при посещении больного на дому снимать обувь. А.В.Гудков пояснил, что в период подъема заболеваемо­сти у участковых врачей бывает до 40 вызовов в день. Интенсивность нагрузки такая, что разуваться в каждой квартире, теряя при этом время, у медицинского работника просто нет возможности. Если же хозяин квартиры предложит бахилы, врач их наденет обязательно. Более того, Александр Васильевич с сожалением отметил, что нагрузку усугубляют безосновательные вызовы, когда пациенты вполне в состоянии прийти в поликлинику сами. Из-за них врачи порой не имеют достаточного времени, которое необходимо уделить больным, действительно нуждающимся во внимании.

А Е.В.Коробкова позвонила, чтобы поблагодарить врачей — лично А.В.Гудкова, а также врача-педиатра Е.П.Белявс­кую, медсестру М.Ф.Борбат, врача-кардиолога Е.А.Лихоманову, врача-невролога Е.В.Степанец, врача-стоматолога Е.А.Контровскую — за внимательность, отзывчивость и исключительный профессионализм.

В завершение «прямой линии» А.В.Гудков подвел некоторые итоги деятельности учреждения. В числе положительных моментов он отметил высокий показатель рождаемости, который, кстати, выше, чем в соседнем, более молодом городе Новополоцке. Обеспокоенность вызывает высокая смертность населения в полоцком регионе в целом.

В то же время, в Полоцке и Новополоцке уровень смертно­сти населения в трудоспособном возрасте находится практически на одинаковом уровне, притом, что промышленный потенциал значительно выше в городе Новополоцке.

Корень проблемы главный врач видит в алкоголизации населения. Статистика говорит о том, что реализация алкоголя через торговые сети снизилась, но количество умерших от него увеличилось, что свидетельствует о росте потребления суррогатов. Эту проблему можно преодолеть только всем

миром.

Заметно укрепилась материальная база Центральной городской больницы. Хирургическая служба на настоящий момент оснащена самым современным оборудованием. Приобретены новая лапароскопическая стойка, гистерорезектоскоп, два современных эндоскопа, стоматологическая установка, физиотерапевтическое оборудование.

В больнице вводится в эксплуатацию цифровой рентген­аппарат. Причем покупка оборудования осуществлялась за счет разных источников финансирования — это и централизованный закуп Министерства здра­воохранения Республики Беларусь, бюджетные и внебюджетные средства, а также спонсорские средства.

Укрепление материально-технической базы и переоснащение учреждения здравоохранения Полоцкого региона современным оборудованием позволило существенно повысить уровень обеспеченности граждан ранее недоступными широким слоям населения видами медицинских вмешательств. Полоцкими хирургами внедрены в практику новые эффективные технологии, позволяющие проводить операции эндоскопиче­ским путем с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, что соответствует уровню мировых стандартов.

Благодаря предпринимаемым мерам удалось достичь значительных позитивных изменений в динамике основных медико-демографических процессов и развитии здравоохранения полоцкого региона.

В целом сфера здравоохранения функционирует слаженно, идет в ногу с современными тенденциями развития отрасли. А проблемы, в случае их возникновения, решаются, в том числе при помощи «прямых линий».