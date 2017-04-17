Итоги, развития и перспективы системы образования Полотчины обсудили на очередной сессии Полоцкого районного Совета депутатов

Отправляя ребенка в школу или детский сад, родители рассчитывают на безопасные условия пребывания и обучения. Педагогам необходимо не только дать основы знаний, но и помочь ребенку стать личностью. Дети, в свою очередь, находясь в комфортных условиях, получают необходимый уровень образовательной подготовки. Принцип «золотого треугольника» — учитель, ученик, родитель — во многом определяет успешную работу большого коллектива педагогов Полоцкого района.

Заслуги всегда на виду. За кадром же остается напряженная деятельность по обеспечению высокого качества образования. Об итогах, развитии и перспективах системы образования на очередной сессии Полоцкого районного Совета депутатов под председательством Иосифа Грибовича доложила начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Ирина Дроздова.

Причастных к данной теме в зале присутствовало немало, а потому разговор в широкой аудитории получился заинтересованный и компетентный.



На «отлично»

— Проведенная работа позволила достичь определенных результатов, — отметила Ирина Афанасьевна. — Гимназии г.Полоцка вошли в десятку лучших гимназий Витебской области по результатам централизованного тестирования. По­лоцкий район удерживает III место в области по результативности участия в областном и заключительном этапах олимпиады. Стабильно высокие результаты на протяжении трех лет показывают учащиеся Полоцкой гимназии №2 и средней школы №16 г.Полоцка.

Безусловно, особую гордость вызывают победы учащихся района в олимпиадах и научно-практических конференциях различных уровней. Немало профес­сиональных побед и в копилке педагогов.

В рамках реализации проекта «Элект­ронная школа» в Полоцком районе включились в проект гимназии, средние школы №№ 10, 18, базовая школа №5 г.Полоцка, Ветрин­ская средняя школа.

Не снимается с повестки дня укрепление материально-технической базы. Особенно остро стоит проблема организации интегрированного обучения и воспитания, на это обратила внимание Ирина Афанасьевна:

— Центр коррекционно-развиваю­ще­го обучения и реабилитации г.Полоцка является единственным учреждением специального образования в Витеб­ской области, не имеющим своего отдельного здания, приспособленного для нахождения детей-инвалидов. На реализацию проекта реконструкции здания в центре города требуется 14 млрд неденоминированных рублей. Остро ощущается необходимость приобретения специального транспорта для подвоза детей-инвалидов. Источником средств для решения поставленных задач могут выступить, в том числе, средства, полученные от проведения оптимизации сети учреждений образования.

Руководитель сферы не скрывает: проблемы есть. Подростковая преступность, недостаточный охват учащихся деятельностью объединений по интересамПолоцкого районного центра детей и молодежи (в 2016 году он составляет 21,3%), увеличение на 22% количества детей, признанных находящимися в социально опасном положении… Все острые во­просы на контроле прича­стных служб.

Увеличить набор

Выступление начальника отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Ирины Дроздовой дополнили специалисты. Ирина Кузнецова, главный специалист сектора общеобразовательной подготовки, социальной и воспитательной работы, акцентировала внимание на особенностях обеспечения дошкольного образования в регионе.

По-прежнему актуальной остается проблема обеспеченности местами в детских садах микрорайона «Аэропорт». Частично напряженность в данном во­просе снята с открытием двух дополнительных групп я/с №32 в средней школе №18 им. Евфросинии Полоцкой. В настоящее время изучается возможность размещения еще двух дополнительных групп в стенах школы, что позволит увеличить набор детей 2-4-летнего возра­ста. Кроме этого, в 2017 году планируется открытие групп с гибким режимом пребывания детей, без организации питания, предоставления возможности родителям приводить детей на 2-3 часа в уже функционирующие группы.

Кузница талантов

По-настоящему талантливого ребенка может воспитать только по-настоящему талантливый педагог. В этом уверена директор УО «Полоцкая государственная гимназия №2» Ольга Драгун. В гимназии спланирована система повышения квалификации, 55% учителей-предметников имеют ежемесячные надбавки по контракту за результативную работу с ода­ренными детьми.

В тесной связке «учитель-ученик» важную роль играют и родители. Родительские собрания, индивидуальные и групповые беседы, посещение на дому, консультации — на основные методы работы обратила внимание заместитель директора по воспитательной работе УО «Средняя школа №8 г.Полоцка» Инна Волчек.

На счету — каждая копейка

Финансово-хозяйст­венное обеспечение деятельности учреждений образования Полоцкого района прокомментировала Вита Рудик, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома.

При проведении ремонтов акцент сместился в сторону аварийных, в основном канализационных, тепловых и электрических сетей, кровель. При этом активно привлекаются дополнительные источники средств. Например, школьный автобус приобретен за счет средств Банка развития, капитальный ремонт СШ №№ 1, 16, я/с №24 — на долевой основе с республиканским бюджетом через использование интеллектуальных возможностей работников учреждений образования путем реализации проектов программы «Энергосбережение». В 2017 году в рамках этой же программы планируется капитальный ремонт (первая очередь)

я/с №14.



Чтобы сократить суммы расходов, будут предприняты достаточно кардинальные меры по оптимизации ряда учреждений образования Полоцкого района, отметила Вита Рудик.

Внимание молодёжи



Позитивный настрой в обсуждение внесла информация о социально значимых проектах и молодежных инициативах, с которой выступила главный специалист сектора общеобразовательной подготовки, социальной и воспитательной работы Ирина Стреленко. Победа Полоцка в престижном конкурсе «Молодежная столица Республики Беларусь» открыла перед молодежью новые возможности для реализации своих способностей и талантов.

Большая заслуга в этом Молодежного парламента при Полоцком районном Совете депутатов. Выступление его председателя Ярослава Алексеева с отчетом о проделанной за 5 лет работе вызвало большой интерес у аудитории.

— Цель работы парламента — подготовка молодых лидеров, — отметил Ярослав. — Для каждого из нас это возможность донести свои идеи до представителей власти, которые активно идут навстречу.

Слово депутату

На традиционные формы работы с семьей опираются и специалисты социально-педагогического центра Полоцкого района во главе с Анжеллой Волосевич, депутатом Полоцкого райсовета от Пушкинского избирательного округа.

— К сожалению, не всегда удается сохранить родную семью для ребенка, — отметила Анжелла Викторовна. — На начало марта 2017 года в Полоцком районе насчитывается 343 ребенка из категории детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения родителей. Из них 279 детей воспитываются в

за­мещающих семьях.

В ноябре 2016 года при финансовой поддержке администрации г.Фридрихсхафена (Германия) открыта ресурсная комната по оказанию помощи неблагополучным семьям, будущим ма­терям и молодым родителям. В рамках проекта предоставляется в безвозмезд­ную аренду детская мебель, кроватки, коляски семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

— Мы делаем очень много и одновременно — ничего особенного. Просто хотим дать ребенку то, что есть у других людей — право жить в семье, — подытожила выступление народный избранник.

В заключение сессии председатель Полоцкого районного Совета депутатов Иосиф Грибович поблагодарил педагоги­ческий коллектив Полоцкого района за нелегкий и благородный труд:

— Гордимся вашими успехами, стабильной работой, благодаря которой наши ученики всегда на виду. Конечно, показывать высокие результаты в нынешних экономических условиях не­просто, но мы стараемся дейст­вовать сообща, чтобы полоцкий регион по-прежнему славился своими достижениями.

Светлана Чарковская.