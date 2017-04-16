Учащаяся 10 класса СШ №16 г. Полоцка Алёна Васильева в республиканской олимпиаде по трудовому обучению на заключительном этапе завоевала Диплом III степени.

Талантливые люди талантливы во всем. Уже в юности эти таланты могут раскрыться во всей красе. Взять, к примеру, учащуюся 10 класса СШ №16 Алёну Васильеву: она и учится хорошо, и поет, и в республиканской олимпиаде по трудовому обучению на заключительном этапе выступила успешно, получив в награду Диплом III степени.

…Вы с ходу разберетесь, что такое кокотницы и коклюшки? А сошьете в один присест салфетку с вышивкой и мережкой? Для Алёны Васильевой это не проблема. И с теоретическим заданием в виде прохождения теста, и с практическим — по изготовлению салфетки пасхальной тематики с вышивкой, украшающими швами и мережкой — она замечательно справилась.

Учитель трудового обучения СШ №16 Галина Николаевна Синица:

— Когда у пятиклассников начинаются уроки трудового обучения, всегда обращаешь внимание, что умеет делать каждый из них. Алёна Васильева выделялась своими умениями уже в пятом классе. А в восьмом — она выступила на областном этапе олимпиады. Но, поскольку олимпиада по трудовому обучению проходит среди учащихся 8-11 классов, и все выполняют задания одного уровня сложности, с первого раза пройти дальше не получилось. Но намерений повысить результат мы не оставили, и на этот раз все сложилось.

Только через труд, старательность, усидчивость можно освоить необходимые навыки. А чтобы стать лучшим из лучших, надо выполнять работу творчески. Наша Алёнушка это умеет.

Однако достижение такого успеха и наличие «рукодельных» талантов вовсе не означает, что свою будущую профессию Алёна будет выбирать в области декоративно-прикладного искусства либо пойдет по стопам Галины Николаевны Синицы, своего учителя трудового обучения, которая готовила ее к участию в олимпиаде. «На самом деле, творчество, рукоделие для меня — это любимое хобби, которое дополняет жизнь, вносит в нее свои краски», — признается Алёна. Десятиклассница с увлечением вышивает крестиком, уже девять лет занимается аппликацией соломкой, умеет шить — салфеточки, панно, подушки, игрушки, сумочки… И дома у Алёны полно работ, которые она сделала своими руками. «Моя любовь к рукоделию — это, наверно, наследственное, — улыбается юная ма­стерица. — Мама моя — швея, раньше она занималась мережкой, по ткани выжигала, а еще мама и вяжет, и вышивает…».

Теория, которую Алёна Васильева так ответ­ственно учила, готовясь к олимпиаде, и освоенные практические навыки в жизни обязательно пригодятся. Она знает технологию приготовления различных блюд, владеет навыками работы на швейной машине, умеет изготавливать различные изделия из текстильных материалов, вышивать, вязать…

Согласитесь, не каждая современная девушка обладает такими знаниями и умениями. А еще Алёна — вокалистка, активистка, умница и красавица, то есть — настоящее сокровище, за чье сердце в недалеком будущем придется как следует побороться кавалерам!