В 2017 году Пасху Христову Православная Церковь празднует 16 апреля.

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа — главное событие Нового Завета. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша напрасна, и вера наша бессмысленна — это утверждение апостола Павла является основанием, на котором строится все наследие святых отцов и учителей Церкви. В 2017 году Пасху Христову Православная Церковь празднует 16 апреля.

Само слово «пасха» в переводе с еврейского обозначает «прохождение мимо, прехождение, избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, вспоминают избавление всего человеческого рода от рабства диаволу, дарованную Спасителем победу над смертью.

Накануне Пасхи, в Великую Субботу, в храмах освящается праздничная трапеза. Традиционно к праздничному столу готовятся крашенные яйца, куличи, творожные пасхи. В деревнях в начале XX века вся пища, что готовилась к пасхальной трапезе, привозилась в храм, благословлялась, а десятина (десятая часть) оставлялась для нуждающихся.

В Пасхальную ночь верующие собираются в храме, откуда в полночь начинается крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем шествие подходит к дверям храма и начинается богослужение Пасхальной утрени.

День Светлого Христова Воскресения для христиан — это время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить Воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день».

Разговение (первая скоромная трапеза после окончания поста) на Пасху обычно совершается после праздничной Божественной Литургии. Если вы были на Литургии ночью, то после ночной службы можете приступать к праздничной трапезе. Если вы пришли на Литургию утром, то следует разговеться по ее окончании.

Начиная с Пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания Пасхи) принято «христосоваться», то есть приветствовать друг друга словами: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!», при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен: «Приветствуйте друг друга с целованием святым» (Рим. 16:16), также 1Пет. 5:14, 1Кор. 16:20.

На Пасху особенно торжественно звонится благовест. Всю Светлую седмицу каждый желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола в честь праздника.

Православные христиане к чудесным свидетельствам Воскресения Христова относят схождение Благодатного Огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, которое происходит каждый год в Великую Субботу накануне православного празднования Пасхи Христовой.

В пасхальные дни не принято посещать кладбище. По уставу Православной Церкви в течение всей Светлой седмицы панихида вообще не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому Пасхальному чину. Светлое Христово Воскресение — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Для того, чтобы верующие могли после окончания Светлой седмицы помянуть умерших и разделить с ними радость Воскресения Господня, Церковь установила особый день поминовения усопших — Радоницу. Она празднуется на второй неделе после Пасхи, во вторник. В 2017 году Радоница выпадает на 25 апреля.

Протоиерей Александр ШАХОВИЧ,

священнослужитель Полоцкой епархии.