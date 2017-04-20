Блестящее выступление Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под руководством народного артиста Беларуси Александ­ра Анисимова и молодого пианиста-виртуоза Арсения Садыкова незабываемо и ярко открыло юбилейный XXX Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки в Полоцке

Блестящее выступление Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под руководством народного артиста Беларуси Александ­ра Анисимова и молодого пианиста-виртуоза Арсения Садыкова незабываемо и ярко открыло юбилейный XXX Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки.

Что главное для музыкантов? Конечно же, зрительская любовь. И она проявилась в полной мере, красноречиво подтвердив: полоцкий фестиваль популярен, любим и востребован. Билеты, в том числе на дополнительные места, были распроданы задолго до концерта, причем, в числе зрителей было, как никогда, много гостей города, пожелавших услышать великую музыку в условиях непревзойденной акустики одного из лучших концертных залов Европы.

Концерт открыла торжественная увертюра, настроившая аудиторию на праздник. Величественно и эмоционально ярко прозвучал третий концерт Сергея Рахманинова, исполненный и света, и трагизма, и откровений, заполнивший мощным звуком, казалось, не только зал, но и все пространство вокруг Софийского собора. После шквала эмоций умиротворение и душевный покой подарила присутствующим музыка Петра Чайковского.

Овацией благодарили по­клонники музыкальной классики за блистательное исполнительское мастерство и Арсения Садыкова. Он трижды возвращался на сцену, чтобы сыграть на «бис», и вновь зал взрывался аплоди­сментами.

Легкий, воздушный «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица», прозвучавший в завершение концерта, настроил аудиторию на весеннюю волну, придав каждому позитивных, светлых эмоций.

Блестящее исполнение великой классики покорило и серд­ца членов рабочей группы по подготовке к предстоящему Дню белорусской письменности и 500-летию белорусского книгопечатания во главе с Министром информации Республики Беларусь Лилией Ананич, которые побывали на репетиции в концерт­ном зале Софийского собора. Услышав в исполнении оркестра под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова увертюру из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, они отметили, что такая музыка может стать украшением республиканского праздника и высказали мнение о необходимости включить ее в сценарий открытия предстоящего торже­ства.

Фестиваль продолжается. Позади уже изысканный, утонченный концерт интернационального «Аунер-квартета» и потрясающее по эмоциональному воздействию выступление французского виолончелиста Марка Дробинского и белорусского пианиста Алексея Петрова.

А впереди —еще несколько незабываемых встреч с музыкой. 21 апреля в 18.00 в исполнении солистки Белорусской государ­ственной филармонии Тамары Ремез (сопрано) и солистки концертного зала Софийского собора Ксении Погорелой (орган) в программе «Аве, Мария» прозвучат любимые многими произведения Ф.Шуберта, Дж.Каччини, В.А.Моцарта и Л. ван Бетховена. 23 апреля итальянскую музыку представят Эудженио Фаджиани и камерный оркестр «Европа-Центр» под руководством Раиля Садыкова. А заключительным аккордом фестиваля станет концерт ансамбля из Германии «The Рlayfords», который исполнит музыку эпохи Возрождения на старинных инструментах.