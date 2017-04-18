21 апреля состоится розыгрыш по итогам юбилейной акции газеты «Полацкі веснік» «Собери сто свечей»

Вчера, 17 апреля, наша газета приобрела статус 100-лет­него юбиляра. С праздником вас, дорогие наши подписчики, и пусть тандем «читатель — газета» во все времена остается дружным и надежным!

И вчера мы узнали, сколько подписчиков приняли участие в нашей юбилейной акции «Собери 100 свечей». Участниками акции стали почти 800 человек! Все они выполнили необходимые условия — собрали по сто свечей для нашего символического юбилейного пирога, подтвердили, что являются подписчиками газеты «Полацкі веснік» на I квартал или I полугодие 2017г. (что было главным условием участия в акции, о чем газета писала в декабре, а затем и в январе), и теперь становятся участниками розыгрыша, о подарках для которого позаботились наши партнеры.

Розыгрыш состоится 21 апреля, его проведет редакция газеты «Полацкі веснік» вместе с партнерами и чита­телями.

Информация о результатах всех юбилейных акций будет опубликована 28 апреля.

А сегодня мы говорим сердечное спасибо каждому, кто выбирает и поддерживает «Полацкі веснік» — словом, делом, творческой идеей! Напоминаем, что торжественный вечер, посвященный 100-летию полоцкой газеты, состоится 28 апреля в 17.00 во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (вход свободный). Ждем вас!