Полоцкий Дом торговли распахнул двери своим покупателям 50 лет назад

Универсальный магазин — классическая форма торговли. А классика никогда не выйдет из моды! На смену полоцкому универмагу пришло открытое акционерное общество «Дом торговли», а принцип работы коллектива остался неизменным на протяжении полувека: предлагать покупателям только самые лучшие товары. И пятьдесят лет назад, и сегодня «Дом торговли» — ведущее предприятие отрасли в городе.

Универмаг распахнул двери для покупателей 20 апреля 1967 года: по решению Полоцкого горисполкома на улице Гоголя было по­строено крупное предприятие по торговле промышленными товарами. В новом магазине было создано сто рабочих мест, а продавцами стали не только опытные работники, но и выпускницы средних школ, окончившие специальные курсы. В универмаге было престижно работать — и это осталось неизменным спустя полвека. Сегодня в «Доме торговли» сложился профессиональный, дружный, заинтересованный коллектив. «Лучшие кадры — у нас. Так было всегда, так есть и так будет», — убеждена директор Общества Наталья Куксова.

При этом, оставаясь верным классике, коллектив всегда идет в ногу со временем. А порой и опережает его! В полоцком «Доме торговли» следуют всем самым современным тенденциям, сотрудники изучают и применяют новые прогрессивные формы работы. И у Дома торговли приезжают поучиться со всей Беларуси. Казалось бы, имя есть, репутация есть, постоянные покупатели и множество наград самых разных уровней, в том числе главная награда Министерства торговли Республики Беларусь «Бронзовый Меркурий», — тоже есть.



Можно почивать на лаврах? Как бы не так!Во-первых, в Обществе по­стоянно отслеживают отзывы покупателей, прислушиваются к их мнению и учитывают пожелания. Ведь именно покупатель — главный человек для сотрудников «Дома торговли». Во-вторых, здесь постоянно и динамично обновляют ассортимент, следуя изменчивому спросу искушенных клиентов.

А в-третьих, сохраняют и совершенствуют атмосферу — нечто неуловимое, но так отличающее от других магазинов!В свой юбилейный год «Дом торговли» подготовил подарок для самых маленьких покупателей: в магазине появилась новая группа товаров — детские игрушки. Уже сегодня покупателям предлагаются товары для летнего отдыха, спорта и туризма, а с июня по август — расширенный ассортимент школьных товаров. И призывы «Купляйце беларускае!» для главного полоцкого магазина — не просто слова. Здесь делятся искренней любовью к белорусскому производителю. Отличное качество по хорошей цене — главное требование к поставщикам товаров. Недаром «Дом торговли» на протяжении 50-ти лет остается территорией выгодных и приятных покупок. Тем более, что покупателям всегда готовы пойти навстречу: Дни скидок, дисконтная программа, Подарочные сертификаты… Кроме того, действует рассрочка без переплат от ОАО АСБ «Беларусбанк», в том числе на бытовую технику торговой марки «АТЛАНТ». Ну и главный подарок любимым покупателям к юбилею: дисконтная карта VIP «Юбилейная» с фиксированной скидкой 7 %! …

В 1967 году в новом универмаге одновременно с трудовым процессом началась и культурно-массовая работа. Члены ху­дожественной самодеятельно­сти принимали активное участие в городских праздниках и различных мероприятиях. И эта добрая традиция сохранилась и получила достойное развитие.Моделей из группы дефиле «АГОС» знают, пожалуй, все полочане. Многие болеют за участников конкурсов «Мисс» и «Мистер «Дома торговли». И, конечно, ни один районный фестиваль или проект не обходится без участия коллектива Общества.

На предприятии в рамках трудового соревнования постоянно проходят творческие конкурсы. Например, к юбилею проведен киновидеоконкурс «Мой Дом торговли» — в нем приняли участие все структурные подразделения Общества. Итоги будут подведены в пятницу на торжественном собрании в честь юбилея. На торжестве будут также вручены Почетные грамоты и Благодарности Полоцких районных исполнительного комитета и Совета депутатов. А еще на празднике впервые продемонстрируется документально-исторический фильм, созданный специально к 50-летию предприятия. И зрители в который раз убедятся: славные традиции полоцкого купечества продолжаются и сегодня — благодаря ОАО «Дом торговли».

Дом торговли» приглашает на юбилей!

Любимых покупателей, жителей и гостей города «Дом торговли» приглашает на празд­ник, который состоится 21 апреля в 13.00. Не пропустите respect-программу «50 лет вместе с полоцким Домом торговли»! Будет очень весело и интересно!Вас ждет шоу-программа с музыкальными номерами, флешмобом, квестом, розыгрышами, викториной, призами, «деревом пожеланий», показом моделей, фотозоной и ожившим «купцом». Приходите на день рождения ОАО «Дом торговли», праздник совсем рядом!

Уважаемые

коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю с 50-летием «Дома торговли» и выражаю признательность и благодарность ветеранам предприятия и действующему коллективу. Желаю всем, кто работал, работает и отдает все силы, знания и энергию своему любимому делу, здоровья и оптимизма, благополучия и единства. А нашему любимому предприятию — дальнейшего развития и процветания!

Директор

ОАО «Дом торговли»

Наталья Куксова

Уважаемые сотрудники

ОАО «Дом торговли»!

Примите самые искренние поздравления по случаю юбилея своего предприятия. Среди объектов торговли Полотчины «Дом торговли» на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции. Профессионализм коллектива, стремление постоянно совершенствоваться, широкий ассортимент предлагаемых товаров, разнообразные акции — все это, несомненно, привлекает покупателей. Пусть и в дальнейшем ваше предприятие остается флагманом сферы торговли нашего региона, а вам сопутствуют успех, процветание, крепкое здоровье и взаимопонимание!

Отдел торговли и услуг

Полоцкого райисполкома.