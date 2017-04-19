В Полоцке прошел молодежный конкурс-шоу исполнителей авторской песни самодеятельных авторов «Наши песни родному краю…»
Творческие конкурсы прочно вошли в нашу культурную жизнь. И если талант исполнителей или танцоров проявляется на различных концертах и фестивалях, которые успешно нашли постоянную творческую прописку на полоцкой земле, то авторы зачастую остаются в тени, и их песни не востребованы. А ведь по-настоящему ярких самодеятельных композиторов и поэтов-песенников немало. И уже несколько лет они не имели возможности проявить себя. Востребованность концертной площадки для авторов и исполнителей велика. Значит, конкурсу авторской эстрадной песни в Полоцке быть!
Работа команды
Восстановить творческую несправедливость взялся молодой креативный и, конечно, талантливый коллектив Полоцкого районного Центра культуры, возродив проведение на Полотчине молодежного конкурса-шоу исполнителей авторской песни самодеятельных авторов «Наши песни родному краю…». Энтузиазм этой творческой команды, которую возглавляет молодой, увлеченный и очень активный руководитель Наталия Карпенко, снова и снова удивляет и вселяет уверенность, что любая идея воплотится в жизнь. Если этого очень захотеть. И особенно чувствовать поддержку таких же неравнодушных и увлеченных кураторов сферы — руководителей и специалистов отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома.
Все совпало: и организаторский ресурс, и творческие возможности, и талантливый потенциал. Всего было подано 4 заявки для участия в номинации «Вокальный ансамбль» и 17 заявок — в номинации «Солист-вокалист».
Внимание — творчеству
…И вот на сцене оживает пролог. Литературно-музыкальная композиция «Колыбель таланта — родная земля» задала тон всему действу. Режиссеры шоу Светлана Лазаренко (заместитель директора РЦК) и Ирина Кривонос (заведующий отделом народного творчества РЦК) придумали и воплотили нечто фантастическое! Конечно, большая заслуга в том, что конкурс прошел на высоком уровне, замечательных ведущих: Алексея Скрипко (руководителя народного клуба здорового образа жизни «Пралеска» РЦК), Юлии
Лузгиной (методиста по театральному жанру РЦК), Ксении Омельченко (руководителя народной шоу-группы «Креатив» РЦК), Алексея Зуева (директора Зелёнковского СДК). Участников приветствовал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи В.Полушкин. Конкурс прошел на одном дыхании — настолько динамично, ярко, талантливо представили свои выступления молодые артисты на суд компетентного жюри.
Способности участников оценивали главный дирижер Витебского областного методического центра народного творчества Антонина Слинькова, ведущий методист Витебского областного методического центра народного творчества Андрей Струнченко, преподаватель Полоцкого колледжа Витебского государственного университета им.П.М.Машерова Татьяна Шибуняева, директор ООО «Саммит» Юрий Петровский, директор международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало», артист, музыкант, шоумен Сергей Анищенко, директор ЧТУП «Интелл-экт» Александр Моор (к слову, тоже автор-исполнитель).
Конкурсанты представили довольно сложный серьезный репертуар. Это были готовые концертные выступления, творческой пропиской которых значатся Дубровно, Орша, Глубокое, Заслоново, конечно, Полоцк и Новополоцк. Среди местных авторов и исполнителей — хорошо знакомые имена: Наталья Четверикова, Наталья Дёмина, Ольга Хилькевич, Зоя Красавина, Владислав Винскович и другие. Конкурс «Наши песни — родному краю…» дал возможность поделиться со сцены лучшими творческими находками местных авторов.
До глубины души
Песни волновали, заставляли думать, переживать… Свежо и динамично звучали композиции в исполнении Валерии Суровицкой (Орша), участницы Национального отборочного конкурса «Евровидение» 2016 года. Лиричными мелодиями запал в душу зрителей харизматичный новополочанин Владислав Винскович, а в авторской песне руководителя дуэта «SkyMelody» СШ №15 г.Полоцка Яны Гильмуллиной «Расцветали поля, весною звеня». Мощным патриотическим аккордом прозвучала песня «Мая Беларусь» в исполнении автора музыки Натальи Четвериковой (на стихи Зои Красавиной). Имя талантливого автора и исполнителя известно во всей Беларуси. Ее песни берут в репертуар не только самодеятельные артисты, но и профессиональные коллективы. Всю свою жизнь она занимается вокалом, поет сама, учит других, пишет песни и «благодарит Бога за возможность дарить людям радость».
В основном, большинство выступлений было эстрадного характера. И на этом фоне особенно выделялся представленный репертуар талантливого композитора и руководителя народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» Натальи Дёминой. Народные баллады в оригинальной аранжировке трогают до глубины души каждого, кто их услышит… Было ощущение, что открыли шлюзы, и чистый, светлый, мощный поток вырвался на волю. Было красиво, мощно, широко!
Друзья и партнёры
Конкурс состоялся, праздник получился… И все благодаря партнерам, спонсорам и тем неравнодушным людям, которые оказали помощь и поддержку в организации и проведении мероприятия. В списке благодарностей: образцовый танцевальный коллектив «Школьный квартал» (СШ №5), театр мод «НАДВИНА» УО «Полоцкий химико-технологический колледж», образцовая студия эстетического воспитания «Колибри» (Полоцкий ГДК), танцевальный коллектив «Держи ритм» филиала УО «БГТУ» «Полоцкий государственный лесной колледж».
Не остались в стороне и предприятия региона, оказав существенную материальную поддержку как в проведении конкурса, так и в поощрении участников и победителей: ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», «Полоцкий молочный комбинат», «Дом торговли», рекламное агентство «Граффити-арт», ЧТУП «Интелл-экт». Каждый из участников получил также в подарок диск со звукозаписями и сборник с нотами и текстами песен самодеятельных авторов, которые прозвучали в рамках молодежного конкурса-шоу «Наши песни — родному краю…».
«Сколько молодых, талантливых звезд открыл нам конкурс авторов и исполнителей, — поделилась директор Полоцкого РЦК Наталия Карпенко. — Хочется поблагодарить всех за положительные эмоции, творчество и талант».
Конкурс закончился. Более 30 ярких концертных номеров, около 100 участников — все это легло в творческую копилку Полоцкого районного Центра культуры и нашего города. А сколько же талантов, больших и маленьких, еще не открыто! Поэтому хочется сказать — звучите, «Наши песни родному краю…»! До новых встреч!
Конечно, жюри было непросто определить победителей, но все же заслуженные награды и памятные призы нашли своих достойных обладателей. Главные фавориты конкурса — студия эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» (руководитель Н.И.Дёмина). Творческая копилка коллектива и отдельных его участников пополнилась Дипломами «Лучшая аранжировка» (Н.И.Дёмина), «Лучшее авторское произведение» (солистка Ольга Хилькевич). Диплом І степени в номинации «Вокальный ансамбль» — также у вокального трио народной студии в составе Надежды Зайцевой, Яны Кондратьевой, Ирины Ладыниной.
И в номинации «Солист-вокалист» полочане не остались без наград. Дипломы ІІІ степени — у Юлии Пилипёнок, солистки народной эстрадной вокальной студии «Музыкальная волна» ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры» (руководитель А.Зарюто), и Надежды Зайцевой, солистки народной студии эстрадного мастерства «Тандем».
В рамках конкурса проводилась акция «АРТ-пространство» (экспозиция творчества региональных самодеятельных авторов — выставка дипломов, наград, книг, сборников, компакт-дисков и т.д.), в которой приняли участие самодеятельные авторы, поэты, композиторы Витебщины. Последние, к слову, имели возможность получить звание «Лучшее авторское произведение»
и «Лучшая аранжировка».