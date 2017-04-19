В Полоцке прошел молодежный конкурс-шоу исполнителей авторской песни самодеятельных авторов «Наши песни родному краю…»

Творческие конкурсы прочно вошли в нашу культурную жизнь. И если талант исполнителей или танцоров проявляется на различных концертах и фестивалях, которые успешно нашли постоянную творческую прописку на полоцкой земле, то авторы зачастую остаются в тени, и их песни не востребованы. А ведь по-настоящему ярких самодеятельных композиторов и поэтов-песенников немало. И уже несколько лет они не имели возможности проявить себя. Востребованность концертной площадки для авторов и исполнителей велика. Значит, конкурсу авторской эстрадной песни в Полоцке быть!

Работа команды

Восстановить творческую несправедливость взялся молодой креативный и, конечно, талантливый коллектив Полоцкого районного Центра культуры, возродив проведение на Полотчине молодежного конкурса-шоу исполнителей авторской песни самодеятельных авторов «Наши песни родному краю…». Энтузиазм этой творческой команды, которую возглавляет молодой, увлеченный и очень активный руководитель Наталия Карпенко, снова и снова удивляет и вселяет уверенность, что любая идея воплотится в жизнь. Если этого очень захотеть. И особенно чувст­вовать поддержку таких же неравнодушных и увлеченных кураторов сферы — руководителей и специалистов отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома.

Все совпало: и организаторский ресурс, и творческие возможности, и талантливый потенциал. Всего было подано 4 заявки для участия в номинации «Вокальный ансамбль» и 17 заявок — в номинации «Солист-вокалист».

Внимание — творчеству

…И вот на сцене оживает пролог. Ли­тературно-музыкальная композиция «Колыбель таланта — родная земля» задала тон всему действу. Режиссеры шоу Светлана Лазаренко (заместитель директора РЦК) и Ирина Кривонос (заведующий от­делом народного творчества РЦК) придумали и воплотили нечто фантастиче­ское! Конечно, большая заслуга в том, что конкурс прошел на высоком уровне, замечательных ведущих: Алексея Скрипко (руководителя народного клуба здорового образа жизни «Пралеска» РЦК), Юлии

Лузгиной (методиста по театральному жанру РЦК), Ксении Омельченко (руководителя народной шоу-группы «Креатив» РЦК), Алексея Зуева (директора Зелёнковского СДК). Участников приветствовал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи В.Полушкин. Конкурс прошел на одном дыхании — настолько динамично, ярко, талантливо представили свои выступления молодые артисты на суд компетентного жюри.

Способности участников оценивали главный дирижер Витебского областного методического центра народного твор­чества Антонина Слинькова, ведущий методист Витебского областного методи­ческого центра народного творчества Андрей Струнченко, преподаватель Полоцкого колледжа Витебского государ­ственного университета им.П.М.Машерова Татьяна Шибуняева, директор ООО «Саммит» Юрий Петров­ский, директор международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало», артист, музыкант, шоумен Сергей Анищенко, директор ЧТУП «Интелл-экт» Александр Моор (к слову, тоже автор-исполнитель).



Конкурсанты представили довольно сложный серьезный репертуар. Это были готовые концертные выступления, творческой пропиской которых значатся Дубровно, Орша, Глубокое, Заслоново, конечно, Полоцк и Новополоцк. Среди местных авторов и исполнителей — хорошо знакомые имена: Наталья Четверикова, Наталья Дёмина, Ольга Хилькевич, Зоя Красавина, Владислав Винскович и другие. Конкурс «Наши песни — родному краю…» дал возможность поделиться со сцены лучшими творческими находками местных авторов.

До глубины души

Песни волновали, заставляли думать, переживать… Свежо и динамично звучали композиции в исполнении Валерии Суровицкой (Орша), участницы Национального отборочного конкурса «Евровидение» 2016 года. Лиричными мелодиями запал в душу зрителей харизмати­чный новополочанин Владислав Винскович, а в авторской песне руководителя дуэта «SkyMelody» СШ №15 г.Полоцка Яны Гильмуллиной «Расцветали поля, весною звеня». Мощным патриотическим аккордом прозвучала песня «Мая Беларусь» в исполнении автора музыки Натальи Четвериковой (на стихи Зои Красавиной). Имя талантливого автора и исполнителя известно во всей Беларуси. Ее песни берут в репертуар не только самодеятельные артисты, но и профессиональные коллективы. Всю свою жизнь она занимается вокалом, поет сама, учит других, пишет песни и «благодарит Бога за возможность дарить людям радость».

В основном, большинство выступ­лений было эстрадного характера. И на этом фоне особенно выделялся представленный репертуар талантливого композитора и руководителя народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» Натальи Дёминой. Народные баллады в оригинальной аранжировке трогают до глубины души каждого, кто их услышит… Было ощущение, что открыли шлюзы, и чистый, светлый, мощный поток вырвался на волю. Было красиво, мощно, широко!

Друзья и партнёры

Конкурс состоялся, праздник получился… И все благодаря партнерам, спонсорам и тем неравнодушным людям, которые оказали помощь и поддержку в организации и проведении мероприятия. В списке благодарностей: образцовый танцевальный коллектив «Школьный квартал» (СШ №5), театр мод «НАДВИНА» УО «Полоцкий химико-технологический колледж», образцовая студия эстетиче­ского воспитания «Колибри» (Полоцкий ГДК), танцевальный коллектив «Держи ритм» филиала УО «БГТУ» «Полоцкий государственный лесной колледж».

Не остались в стороне и предприятия региона, оказав существенную материальную поддержку как в проведении конкурса, так и в поощрении уча­стников и победителей: ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», «Полоцкий молочный комбинат», «Дом торговли», рекламное агентство «Граффити-арт», ЧТУП «Интелл-экт». Каждый из участников получил также в подарок диск со звукозаписями и сборник с нотами и текстами песен самодеятельных авторов, которые прозвучали в рамках молодежного конкурса-шоу «Наши песни — родному краю…».

«Сколько молодых, талантливых звезд открыл нам конкурс авторов и исполнителей, — поделилась директор Полоцкого РЦК Наталия Карпенко. — Хочется поблагодарить всех за положительные эмоции, творчество и талант».

Конкурс закончился. Более 30 ярких концертных номеров, около 100 участников — все это легло в творческую копилку Полоцкого районного Центра культуры и нашего города. А сколько же талантов, больших и маленьких, еще не открыто! Поэтому хочется сказать — звучите, «Наши песни родному краю…»! До новых встреч!

Конечно, жюри было непросто определить победителей, но все же заслуженные награды и памятные призы нашли своих достойных обладателей. Главные фавориты конкурса — студия эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» (руководитель Н.И.Дёмина). Творческая копилка коллектива и отдельных его участников пополнилась Дипломами «Лучшая аранжировка» (Н.И.Дёмина), «Лучшее авторское произведение» (солистка Ольга Хилькевич). Диплом І степени в номинации «Вокальный ансамбль» — также у вокального трио народной студии в составе Надежды Зайцевой, Яны Кондратьевой, Ирины Ладыниной.

И в номинации «Солист-вокалист» полочане не остались без наград. Дипломы ІІІ степени — у Юлии Пилипёнок, солистки народной эстрадной вокальной студии «Музыкальная волна» ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры» (руководитель А.Зарюто), и Надежды Зайцевой, солистки народной студии эстрадного мастерства «Тандем».

В рамках конкурса проводилась акция «АРТ-пространство» (экспозиция творче­ства региональных самодеятельных авторов — выставка дипломов, наград, книг, сборников, компакт-дисков и т.д.), в которой приняли участие самодеятельные авторы, поэты, композиторы Витебщины. Последние, к слову, имели возможность получить звание «Лучшее авторское произведение»

и «Лучшая аранжировка».