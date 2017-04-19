С апреля по май Госавтоинспекция проводит по всей республике акцию, направленную на профилактику ДТП с участием двухколесных транспортных средств.
«Мотодвижение — без нарушений!»
Под таким названием с апреля по май Госавтоинспекция проводит по всей республике акцию, направленную на профилактику ДТП с участием двухколесных транспортных средств.
Причинами, к ДТП явлляется: отсутствие у водителей должных навыков управления двухколесными транспортными средствами (большинство мотоциклистов не имели соответствующего права управления мототранспортом), несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения и превышение скорости.
Госавтоинспекция обращает внимание любителей мототехники, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение Правил дорожного движения.
Дмитрий Куксёнок
отдел ГАИ МОБ Полоцкого РОВД