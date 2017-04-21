22 апреля объявлен республиканский субботник

Согласно распоряжению Полоцкого районного исполнительного комитета, в связи с объявлением 2017 года Годом науки, проведением мероприятий, посвященных повышению роли науки в социально-экономическом развитии страны, а также в целях поддержки предложений коллективов работников организаций, во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь «О проведении республиканского субботника в 2017 году», на Полотчине 22 апреля объявлен субботник.

Полочане призваны провести республиканский субботник на рабочих местах либо по трудиться на благоустрой стве и приведении в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовке детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Для подготовки и проведения субботника создана рабочая группа Полоцкого райисполкома во главе с заместителем председателя райисполкома Петром Петкевичем.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории г.Полоцка и Полоцкого района, поручено организовать участие членов трудовых коллективов в субботнике и навести порядок на закрепленных и прилегающих территориях. КУП «ЖКХ г.Полоцка» организует уборку территорий города и района с привлечением субъектов хозяйствования и учреждений образования, а также дворовых территорий города и территорий сельских населенных пунктов с привлечением на селения.

денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения республиканского субботника (далее — денежные средства), в объемах, определяемых работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, в добровольном порядке перечисляются на отдельный счет Полоцкого райисполкома: № 3641903001458, МФО 150801648, УНП 300990814, ОКПО 301327792000, филиал № 216 АСБ «Беларусбанк».