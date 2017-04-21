Молодежь поздравила «Полацкі веснік» со столетием ярким флешмобом (фото)
21.04.2017   //   Автор:   //   Молодежь, Полоцк - молодежная столица-2017   //   Нет комментариев   //   76 Views

 

«Полацкі веснік»
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