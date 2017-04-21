В Полоцке состоялся митинг-реквием «Пока горит свеча», посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

В минувший вторник на площади Свободы собрались бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны войны и труда, молодежь, представители районной власти, трудовых коллективов и общественных организаций.



На митинге-реквиеме «Пока горит свеча», посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, также присутствовали гости — участники историко-патриотической поездки по местам воинской славы Беларуси, по­священной Великой Победе, из г.Санкт-Петербурга. Обращаясь к участникам митинга, ведущая Мария Бабко отметила: «Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто был замучен в фашистских застенках, и вспомнить тех, кто выжил, выдержав муки нацистского ада.

Новые поколения должны знать о злодеяниях фашизма, чтобы это никогда не повторилось».Бухенвальд, Аушвиц и Дахау, Дора, Саласпилс, Равенсбрюк и Белжец, Собибор, Биркенау, Майданек и Освенцим… В годы Второй мировой войны на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 000 концлагерей, содержавших 18 миллионов человек из 30 стран мира, каждый пятый узник —ребенок. Лишь 6 миллионов остались в живых, пройдя через тяжелейшие испытания… Нет забвения злодеяниям фашизма! «Вновь и вновь мы возвращаемся к великим и трагическим страницам нашей истории, — обратился к собравшимся архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. — Одна из этих страниц — узники фашистских концлагерей, среди которых были ни в чем не повинные дети. Перед современным поколением стоит задача не допустить возрождения фашизма, этого зловещего явления в жизни человечества. И решаться она должна на духовной основе». Своими воспоминаниями поделилась на митинге Надежда Фёдоровна Козел, бывшая узница концлагеря Азаричи в Беларуси.

Ей было 3 года, сестре — 9, когда их привезли в лагерь, который размещался под открытым небом, на болоте. Снег, кочки, ко­лючая проволока и штабеля мерт­вых детей, у которых фашисты брали кровь для своих солдат, а также заражали тифом — разве можно такое забыть? Председатель Полоцкой районной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Дмитрий Фёдорович Кухлевский рассказал, что сегодня на Полотчине проживают 400 бывших малолетних узников, которые пережили трагедию войны. Они окружены вниманием и заботой, ощущают поддержку и защиту общественной организации, участвуют в патриотиче­ском воспитании молодежи. За активную работу удостоены Почетной грамоты Е.Ф.Цибуков и А.Ф.Шухлев. От имени гостей привет­ствовал полочан на митинге генерал-майор, председатель совета ветеранов Петроград­ского рай­она г.Санкт-Петербурга Виктор Иванович Щербаков. Вот уже 9 лет молодежь и преподаватели, руководители и депутаты всех муниципальных образований района совершают историко-патриотические поезд­ки по местам воинской славы России, Беларуси, Укра­ины, посвященные Великой Победе.

На этот раз в Беларуси, после Полоцка делегация, которая насчитывает около 100 человек, посетит Хатынь, Молодечно, Минск, Могилёв, побывает на Линии Сталина. «Мы победили, потому что были сильны и едины, — отметил Виктор Иванович. — Дружба наших народов непоколебима. Жители блокадного Ленинграда тоже помнят о грозных испытаниях войны. У нас одна память, одна история и одна Победа». Он зачитал благодарственное письмо Главы администрации Петроградского района и председателя законодательного собрания г.Санкт-Петербурга председателю Полоцкого рай­исполкома Н.Н.Шевчуку за большой вклад в воспитание молодежи в духе традиций дружбы между народами Беларуси и России и организацию торжественного мероприятия, посвященного Великой Победе в рамках историко-патриотиче­ской поезд­ки, а также вручил полочанам памятные подарки. На митинге выступили представители молодежи Полоцка и Санкт-Петербурга, которые в стихах почтили память жертв фашизма, воинов-героев, отдавших жизни за Победу. Стучит метроном — Минута молчания… Проникновенно, в унисон вечной памяти тех, чьи жизни оборвала война, над площадью зазвучала песня «Мой милый, если б не было войны» в исполнении Галины Лифановой. В чистое голубое небо взметнулись белые голуби, как символ мира и дань памяти и благодарности тем, кто победил фашизм. Как важно беречь мир сегодня, помня о прошлом! Ученица 1 класса СШ №9 Лиза Орловская в стихотворении «Дайте миру шанс», выразившем общие чаяния и надежды, отправила в полет шары с надписью «Мир», которые далеко разнесут желание всех детей. Участники митинга возложили цветы, гирлянды и венки к памятнику Освободителям г.Полоцка.