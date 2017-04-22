Розыгрыша новенького автомобиля «Фольксваген-Поло» в очередном туре игры «Авто-шанс» от «Дионис» состоялся 15 апреля

Наполненная добрыми надеждами и эмоциями встреча по случаю розыгрыша новенького автомобиля «Фольксваген-Поло» в очередном туре игры «Авто-шанс» от «Дионис» состоялась в прошедшую субботу, 15 апреля, в Новополоцке на площадке магазина «Дионис-9». И, несмотря на капризы весенней погоды, это событие создало покупателям радостное настроение накануне светлого праздника Пасхи.

Как было не заглянуть в магазины торговой сети «Дионис» в предпасхальные дни! Совершить удачные покупки позволяли всевозможные акционные предложения, а в их список вошли самые востребованные товары: изюм, мука, сахарная пудра, красители для яиц и многое другое… У покупателей была возможность приобрести творожную пасху, куличи на любой вкус, рыбные и мясные блюда для праздничного стола. Но многие полочане и новополочане пришли в тот день не только за покупками, но и чтобы приобщиться к настоящему шоу, организованному по поводу розыгрыша автомобиля среди участников игры «Авто-шанс» от «Дионис».



Испытать свою удачу на этот раз пожелали около 80 тысяч покупателей, которые, выполнив все условия игры, заполнили специальные анкеты. Среди них в присутствии экспертной комиссии и предстояло выбрать счастливчика, имуще­ство которого в миг увеличится на один автомобиль! И процесс розыгрыша, по уже сложившейся традиции, проходил в праздничной атмосфере. Порадовать участников игры и всех, кто пришел их поддержать, подарить всем зрителям радостные эмоции приехали столичные артисты, да еще какие!!!



И, как всегда, собравшуюся публику ждали веселые развлечения и приятные сюрпризы. На площадке за пару часов прошло сразу несколько необычных «чемпионатов»: среди местных силачей, «водохлебов» и хозяюшек. Все увлеченно наблюдали, как меряются силой представители сильной половины человечества, поднимая мешок с картошкой; как в считанные секунды выпивается бутылка минералки; как метко «на глаз» угадывают вес пакета с яблоками опытные покупательницы…



А с каким неподдельным восхищением гости праздника аплодировали зажигательным выступлениям артистов! Подпевали вокалистам и пританцовывали под ритмичные мелодии. С замиранием сердца следили за акробатическими этюдами, искренне удивлялись магическим фокусам настоящего кудесника и чародея. Не только дети, но и взрослые не могли отвести глаз от его летающего столика! И непогода отступала на второй план, ведь вокруг царили волшебство, сказка, яркие открытые эмоции и нереальный восторг.



Тем временем, между номерами концертной программы лототрон все пополнялся анкетами, доставать которые доверяли представителям зрительской аудитории. И — вот оно, последнее вращение барабана, после которого была извлечена анкета победителя розыгрыша очередного тура игры «Авто-шанс» от «Дионис». Апрельская удача улыбнулась новополочанке Ольге Вирвинской. Как выяснилось после телефонного звонка, победительница в сей счастливый момент была на работе и не подозревала, что уже стала обладательницей автомобиля. Даже узнав эту ошеломляющую новость, сразу не могла в нее поверить — видимо, эмоции зашкаливали. А когда страсти поулягутся, Ольга сможет сесть за руль своего собственного «Фольксваген-Поло», ведь права на вождение автомобиля у нее, как выяснилось, имеются. Порадуемся за нашу землячку, которая, как и тысячи жителей Полоцка и Новополоцка, делает удачные покупки в магазинах торговой сети «Дионис»!