Одно из мероприятий ежегодной республиканской акции «Белгосстрах — детям» состоялось в средней школе №16 г.Полоцка.

Крупнейшая страховая компания Республики Беларусь — Белгосстрах — продолжает добрую традицию по поддержке детей и дарит им свою защиту, внимание, заботу и радость общения.

Одно из мероприятий ежегодной республиканской акции «Белгосстрах — детям» состоялось в средней школе №16 г.Полоцка.

Школьники как следует подготовились к встрече гостей — представителей Полоцкого райисполкома и руковод­ства Представительства Белгосстраха по г.Полоцку и Полоцкому району. Во-первых, узнали много нового о задачах и услугах Белгосстраха. Во-вторых, приняли участие в творческом конкурсе «Я рисую Белгосстрах». И в-третьих, подготовили замечательную образовательную концертную программу со стихами, песнями и театрализованными постановками на тему страхования. И сказочные герои, заверявшие зрителей в необходимости воспользоваться услугами Белгосстраха, были более чем убедительны!

Учащихся и педагогов СШ №16 приветствовал управляющий делами Полоцкого райисполкома Сергей Труханов. Сергей Алексеевич отметил, что коллектив школы держит высокую марку Полотчины, добиваясь успехов в различных делах, в том числе — в сотрудничестве с Белгосстрахом, и поблагодарил за заботу о детях и материальную поддержку школы коллектив Представительства Белгосстраха по г.Полоцку и Полоцкому району.

А затем состоялось чествование победителей творческого конкурса «Я рисую Белгосстрах». Директор Представительства Белгосстрах по г.Полоцку и Полоцкому району Наталья Шевчук отметила, что все рисунки и поделки, представленные на конкурс, выполнены с большой теплотой, и вручила директору СШ №16 Ирине Зимницкой подарочный сертификат на 1 500 рублей для укрепления материальной базы школы. В ответ прозвучало дружное детское «Спа-си-бо!» А юные художники, признанные победителями конкурса, получили в награду за свое творче­ство Дипломы и подарки. Дипломом I степени награждены первоклашки Анжелика и Маргарита Филинкевич. Диплом II степени — у второклассницы Яны Семенковой, а Диплом ІІІ степени — у первоклассницы Таисии Пасюк. Приз зрительских симпатий завоевала ученица второго класса Вероника Ганебная. Еще пятнадцать школьников отмечены поощрительными призами.