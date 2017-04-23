Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию (21.04.2017)
23.04.2017   //   Автор:   //   Тема недели   //   Нет комментариев   //   17 Views

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«Полацкі веснік»
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