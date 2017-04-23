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Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию (21.04.2017)
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию (21.04.2017)
23.04.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
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Автор:
«Полацкі веснік»
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