При Полоцком райисполкоме действует комиссия по регулированию деятельности пассажирского автотранспорта

Сегодня уже трудно представить пассажирские перевозки без маршрутных такси. Многие именно им отдают предпочтение — быстро, комфортно, безопасно. А залогом в обеспечении их слаженной работы служат трехсторонние договоры, которые заключены между заказчиком, в лице которого выступает Полоцкий райисполком, оператором (филиал «Автобусный парк №2 г.Полоцка» ОАО «Витебскобл­автотранс») и перевозчиком (ИП или частным унитарным предприятием).

При Полоцком райисполкоме действует комиссия по регулированию деятельности пассажирского автотранспорта, которую возглавляет заместитель председателя райисполкома по строительству и архитектуре А.Н.Михалевич. В ее состав входят представители оператора, Транспортной инспекции, отдела ГАИ Полоцкого РОВД, Полоцкого ЗЦГЭ, специалисты отдела ЖКХ райисполкома. Ежегодно в осенне-весенний период комиссия проводит смотр транспортных средств перевозчиков негосударственной формы соб­ственности.

С самого раннего утра марш­рутки, как на параде, выстроились на территории автопарка №2. Каждую проверяли тщательно, в соответствии с требованиями, представители комиссии. Смотрели и внешний вид авто­мобиля, соответствие типа, марки, модели, номерных знаков, номеров кузова данным в регистрационных документах, и его техническое состояние, оснащение и оформление в соответствии с Правилами дорожного движения и требованиями СТБ 1389-2003, санитарное состояние кабины и салона и т.д.

Каждое транспортное сред­ство, например, должно быть осна­щено медицинской аптечкой, огнетушителем со сроком годности, устройством аварийного удаления стекол, противооткатным упором, иметь визитную карточку перевозчика и т.д. Выявляя неполадки, проверяющие делали предписания по их устранению. «Сегодня мы смотрим все 36 транспортных средств, основных на линии, а также 9 резервных машин, ко­торые есть у перевозчиков, — рассказала секретарь комиссии, главный специалист отдела ЖКХ райисполкома Марина Муранова. — Итоги смотра будут подведены на заседании ко­миссии и оформлены протоколом, который размещается на информационном стенде

опе­ратора (автопарк №2) для

устранения замечаний, после этого повторно проконтро­лируем».

«Самое первое, на что обращаем внимание, — отмечает заместитель директора автопарка №2 Николай Лопатко, — это

внешнее состояние автомобиля после зимы. Перевозчику даем время на устранение замечаний, и к 9 мая все обновленные автомобили сияют…». У присут­ствующего на смотре Виктора Поклада, начальника регионального отдела контроля транспортной деятельности Новополоцкого филиала транспортной инспекции по Витебской области Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, свои требования: «Мы проверяем машины постоянно, нарушения, которые обнаруживаем в ходе смотра, касаются оформления». В кабине и салоне должны быть и соответ­ствующее освещение, и аптечка новой формы, введенной в 2017 году… На это обращал внимание заведующий отделением гигиены труда Полоцкого ЗЦГЭ Степан Петришин. Старший инспектор организации дорожного движения отдела ГАИ Полоцкого РОВД Николай Близнёв проверял техническое состояние автомобилей.

«Цель смотра — стимулировать, подтолкнуть перевозчиков к приведению своих транспорт­ных средств в надлежащее состояние, — прокомментировал данное мероприятие председатель комиссии по регулированию деятельности пассажирского транспорта, заместитель председателя Полоцкого райисполкома Александр Михалевич. — В ходе проведения смотра бывают случаи, когда транс­портное средство не допускаем к дальнейшей эксплуатации, пока не будут устранены все замечания. Ежемесячно по обращениям населения в Полоцкий райисполком мы рассматриваем во­просы, связанные с перевозкой пассажиров в общественном транспорте: несоблюдение графика движения, отклонение от маршрутов, нарушение Правил дорожного движения… Хочу отметить, что организация пассажироперевозок и контроль — это не только обязанность заказчика или оператора, но и, в первую очередь,

перевозчика».