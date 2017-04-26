В Полоцком государ­ственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства прошло предварительное распределение выпускников.

Примечательное событие состоялось в Полоцком государ­ственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства: администрация учебного заведения пригласила выпускников на предварительное распределение.

В актовом зале царила торжественная и волнующая атмосфера. В президиуме заняли места заместитель директора по учебной работе лицея Ирина Гвоздовская и приглашенный на мероприятие председатель Полоцкого райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса Александр Доброславский. Заполнили зал около сотни выпускников.

Первой взяла слово Ирина Гвоздовская. Она пожелала ребятам успехов на новых рабочих местах, пригласила при возникающих вопросах обращаться в лицей. Александр Доброславский проинформировал, что во всех трудовых коллективах, куда направляются на первое рабочее место выпускники лицея, есть профкомы, в которые можно обратиться за помощью, а также важный документ —коллективный договор, где содержатся ответы на многие вопросы молодых специалистов.

«Я, учащийся группы 30, направлен на работу трактористом-машинистом в ОАО «Новые Горяны» Полоцкого района!» —громко, по-деловому докладывали выпускники, по очереди выходя за трибуну.



В этом году в Полоцк и Полоцкий район распределились 40 выпускников лицея, 10 из них вольются в трудовые коллективы предприятий и организаций г.Полоцка. У 33 выпускников —целевые направления, у 18 из них —на предприятия Полоцкого рай­она. Большин­ство молодых людей начнут трудовой путь трактористами-машинистами сельскохозяйствен­ного производства, осталь­ные —электро­монтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, каменщиками, слесарями, водителями автомобиля категории «С» и электрогазо­сварщиками. Среди выпускников есть и две представительницы прекрасного пола. Девушки распределились электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования в э/б «Ветринская». Группа бывших учащихся Борковичского лицея, который в прошлом году был присоединен к учебному заведению, получила распределение в Верх­недвинский район, по месту жительства. Выпускники полоцкого лицея также поедут трудиться в Миорский, Лепельский, Россонский, Верхнедвинский, Ушачский, Браслав­ский, Глубокский и Шумилинский районы.

Будущий молодой специалист Павел Кругликов пребывал в приподнятом настроении. Он распределился на работу в ОАО «Полоцкий агросервис» —сельхозпредприятие, где работает механизатором его отец. Сам парень —родом из д.Богатырская Полоцкого района. После окончания Богатырской СШ поступил в лицей сельхозпроизводства, учился почти три года, получил специальности слесаря III разряда, тракториста-машиниста категорий «А», «В», «D», водителя автомобиля категории «С». Павлу учиться в лицее очень нравилось. Не заметил, как пролетело время в ярких, незабываемых событиях. Рассказал, что будет вспоминать, как ездили с одногруппниками на вождение, работали на полях учебного заведения. Павел был активным участником общественной жизни лицея. Еще в школьные годы он окончил музыкальную школу, этот багаж пригодился для раскрытия его творческого потенциала на сцене лицея. На областном конкурсе, где Павел танцевал, агитбригада лицея заняла почетное II место.

Первую практику Павел проходил в ОАО «Полоцкий агросервис». Работа в сельском хозяйстве придала ему уверенности в собственных силах. Впереди у парня и его товарищей по учебе —до 22 июня —практика, госэкзамены. А потом Паша сразу пойдет на работу. Без каникул, потому что хочет внести свой вклад в уборку хлеба на родной земле, ему по душе управлять комбайном.

Мы искренне желали всем выпускникам удачи на первых рабочих местах, чтобы старшие коллеги приняли их доброжелательно, помогли, подсказали, поддержали. Хочется надеяться, что так оно и будет.