Полочане активно приняли участие в республиканском субботнике

22 апреля в Беларуси состоялся республиканский субботник. Многие полочане поддержали трудовой почин всей страны и отработали в этот день как на рабочих местах, так и на благоустройстве, наводя порядок на территориях города Полоцка и населенных пунктов Полоцкого района.



Несмотря на переменчивую, дождливую погоду, горожане и сельчане, представители трудовых коллективов и учащаяся молодежь вышли на субботник.Организовать уборку территории города и района с привлечением субъектов хозяйствования, учреждений образования, населения было поручено КУП «ЖКХ г.Полоцка». В Полоцке работа шла как в центральной части, так и в микрорайонах. Предприятиям, организациям и учреждениям, расположенным на территории Полотчины, следовало привести в надлежащее санитарное состояние не только свои произ­водственные и прилегающие территории, но также закрепленные дворовые территории.

В трудовых коллективах для под­готовки и организации субботника были созданы специальные рабочие группы, которые спланировали проведение работ.Дворовым территориям на этот раз было уделено особое внимание. Здесь ремонтировали игровые комплексы, подсыпали спортивные площадки, ремонтировали скамейки, красили игровое оборудование, очищали плитку и бордюры от травы… Результат этих и других видов работ сразу могли оценить жильцы. Кстати, ряд трудовых кол­лективов часть задач выполнил еще накануне, используя более погожие часы.…Во главе со своим руководителем на дворовой территории возле жилых домов №№ 3, 5, 7 по улице Гагарина и №1 по улице Октябрьской дружно трудился коллектив РУПП «Наследие Ф.Скорины».— Это субботник для нашего города особенный, как и весь нынешний год — год 500-летия белорусского книгопечатания, год проведения в Полоцке республиканского праздника в честь Дня белорусской письменности, — отметил директор предприятия Николай Ильюшёнок. — Наш коллектив сознательный, люди понимают, что предприятие — неотделимая часть города, и порядок можно навести только сообща. Одним работникам жилищно-коммунального хозяйства это не под силу.

Работу на дворовых территориях мы будем продолжать, а о своей, производственной, и ранее закрепленной — позаботились еще раньше.Приняли участие в субботнике и представители одного из крупнейших предприятий Полотчины — ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Например, работники первого и второго корпусов общежития предприятия под руководством заведующей Светланы Подсадник благоуст­раивали дворовую территорию по улице 6-й Гвардейской Армии — красили скамейки и малые игровые формы, белили деревья. «Завод выделил необходимые материалы, и мы в 8 утра вышли на работу, — рассказала Светлана Владимировна, — чтобы использовать каждую погожую минутку».…Многие труженики уже по­старались для того, чтобы наш город похорошел. Но, учитывая, что в этом году Полоцку доверено проведение республиканского праздника — Дня белорусской письменности, а гостей следует встречать в прибранном и ухоженном «доме», прятать рабочие рукавицы и хозяйственный инвентарь далеко не стоит. Во-первых, дел еще много, а во-вторых, порядок надо поддерживать изо дня в день.

Полоцкие средние специальные и профессионально-технические учреждения образования делегировали свой трудовой десант на уборку и благоустройство территории бывшей войсковой части 55719 в Боровухе-2. В ходе подготовки к проведению мероприятий по празднованию Дня Победы молодежь там взялась за уборку территории от мусора и бытовых отходов, выравнивание грунта и наведение порядка на асфальтовых площадках. Иногородние учащиеся, которые на выходные дни уехали домой, свой объем работы запланировали выполнить на этой неделе, по возвращению к месту учебы. Вместе — значит, вместе!