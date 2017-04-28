Поздравление полоцкой власти с Праздником труда
Уважаемые
полочане и жители
Полоцкого района!
От всей души поздравляем вас с Праздником труда!
Он продолжает оставаться символом глубокого уважения к труду, подтверждением высокой гражданской ответственности, патриотизма и сплоченности белорусского общества.
Полотчина богата замечательными трудовыми традициями. Наша задача — продолжить их, вырастить достойную смену, внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Ведь труд всегда был и остается источником благополучия и развития, и нет благороднее цели, чем трудиться на благо своей семьи, родного края и страны.
Выражаем искреннюю благодарность всем за созидательный труд, трудовые свершения и достижения, неоценимый вклад в развитие Полоцка и Полоцкого района.
Желаем, чтобы труд всегда приносил материальный достаток и удовлетворение, а вера в собственные силы помогала достигать новых побед.
Мира и радости, здоровья и оптимизма, благополучия и новых успехов, бодрости и прекрасного настроения вам и вашим семьям, близким и друзьям!
Николай ШЕВЧУК,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф ГРИБОВИЧ,
председатель Полоцкого
райcовета депутатов.