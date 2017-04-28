Поздравление полоцкой власти с Праздником труда

Уважаемые

полочане и жители

Полоцкого района!

От всей души поздравляем вас с Праздником труда!

Он продолжает оставаться символом глубокого уважения к труду, подтверждением высокой гражданской ответственности, патриотизма и сплоченности белорусского общества.

Полотчина богата заме­чательными трудовыми традициями. Наша задача — продолжить их, вырастить достойную смену, внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Ведь труд всегда был и остается источником благополучия и развития, и нет благороднее цели, чем трудиться на благо своей семьи, родного края и страны.

Выражаем искреннюю благодарность всем за созидательный труд, трудовые свершения и достижения, неоценимый вклад в развитие Полоцка и Полоцкого района.

Желаем, чтобы труд всегда приносил материальный достаток и удовлетворение, а вера в собственные силы помогала достигать новых побед.

Мира и радости, здоровья и оптимизма, благополучия и новых успехов, бодрости и прекрасного настроения вам и вашим семьям, близким и друзьям!

Николай ШЕВЧУК,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф ГРИБОВИЧ,

председатель Полоцкого

райcовета депутатов.