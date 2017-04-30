Эволюция печатного слова

Мы берем в руки газету… Интересная информация, актуальные темы, фотографии, отражающие события и характеры. Такой она приходила в наши дома годы назад. Не слишком многое изменилось и сегодня. Да, на газетные страницы пришел цвет, да, стало больше страничек, да, появились новые жанры и формы подачи материала, но главный смысл и главная цель печатного издания — создание летописи времени в фактах и лицах — остались неизменными.

Сегодня хочется рассказать о том, что всегда оставалось за кадром, — какой путь проходят газетные странички, прежде чем попасть в руки читателя. Печатные технологии прошли значительный путь эволюции — от высокой печати до технологии СТР, с помощью которой можно получить готовые печатные формы без промежуточных операций. Но обо всем по порядку.Пожалуй, не многим в наше время знакомы такие понятия, как линотип, гранка, метранпаж.

А ведь все они до относительно недавнего времени были неотъемлемой составляющей процесса выпуска газеты. Прежде чем появиться на газетной полосе, каждая строчка проходила очень трудоемкий путь. Вначале они отливались из металла на специальной машине — линотипе. Он был чем-то вроде печатной машинки, соединенной с плавильной печью.

И люди, которые были задействованы в процессе набора текстов, испытывали невероятные нагрузки, но нужно было сохранять высочайшую концентрацию внимания: любая ошибка влекла за собой не только моральные издержки, помноженные на тираж, но и сводила на нет труд коллег, задействованных в следующих операциях. Многие годы отработали линотипистками в полоцкой типографии Мария Севастьянова, Валентина Казаровец, Ольга Лузгина, Татьяна Бабичева, Нина Большакова, Марина Кривенок.

Именно они были самыми первыми читателями будущих газетных публикаций.Далее за дело брался метранпаж. Его задачей было согласно начерченному макету сверстать газетную полосу. Заголовки набирались вручную, далее выстраивались колонки отлитого в металле текста, на специальные подложки накладывались металлические клише — будущие фо­тоснимки. В итоге гранка «набирала вес» примерно в 25 килограммов. С нее и делался первый оттиск (их могло быть несколько, в зависимости от необходимости в исправлении ошибок). И всякий раз метранпаж переносил тяжелый груз от верстального стола к прессу и назад. Сколько цент­неров в день? Никто не подсчитывал. А правка? В строчках, которые, к тому же, располагались в зеркальном отображении, нужно было найти выявленные корректорами ошибки и заменить их заново отлитыми, ничего не перепутав… Многие годы, добросовестно и очень ответ­ственно, трудились метранпажами Пётр Злотин, Абрам Дубиновский, Валентина Михнёнок (на фото), Елена Каланда.

Дальше следовал завершающий процесс — на ротационной печатной машине печатался тираж газеты. Его осуществляли печатники Фёдор Бронин и Пётр Насухо.А затем металлические газетные строчки, уже выполнившие свою миссию, вновь переплавлялись в заготовки для линотипа. Эту работу выполнял мастер с очень редкой специальностью «стереотипер» Василий Мих­нёнок.Все эти люди плечом к плечу с журналистами делали газету, вкладывая в свой нелегкий труд не только ответственность, творчество, но и душу. …Прошли годы. Безвозвратно канули в Лету пышущие жаром линотипы и тяжелые гранки. Сейчас газета верстается в редакции с помощью современных компьютерных программ, позволяющих реализовывать любые фантазии дизайнера, и передается в типографию по каналам электронной связи.

Га­зетные формы изготавливаются без каких бы то ни было физических усилий. Печатные машины стали настолько скоростными, что тысячные тиражи отпечатываются за считанные минуты… А вот задачи журналистов, как и годы назад, остались преж­ними — оперативно и объективно рассказывать читателю о событиях, которые происходят в наше стремительное время, и людях, которые своими по­ступками, своим ежедневным трудом творят историю современности.

…Пройдут годы и десятиле­тия, и кто-то из представителей новых поколений, листая пожелтевшие от времени газет­ные страницы, откроет для себя уже ставший историей наш сегодняшний день. И удивится реалиям сегодняшнего дня, которые к тому времени тоже станут историей… Меняется время, меня­емся мы. Остаются память и историческая правда, во имя которых мы работаем сегодня.