Во время очередной встречи с представителями средств массовой информации архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий высказал свою точку зрения на то, какой должна быть молодежная политика

Будущее — за молодежью. Новые поколения перенимают эстафету дел, начатых дедами и отцами. Им — сохранять созданное и достигать новых вершин. Не случайно в воспитании сегодняшних мальчишек и девчонок важно все — и физическое здоровье, и нравственная чистота, и высокая духовность. Во время очередной встречи с представителями средств массовой информации архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий высказал свою точку зрения на то, какой должна быть молодежная политика, как вырастить достойную смену, которой можно доверить будущее страны.

Владыка Феодосий отметил, что присвоение Полоцку статуса Молодежной столицы Беларуси — добрая и очень важная весть. Молодежь — это будущее страны, будущее нации.

«Краеугольным камнем системы обучения являются обра­зование и воспитание. Этот прин­цип не нов. Еще в греко-римской империи были заложены основы этой системы — молодежь и учили, и воспитывали. Уникальным городом для воплощения этого принципа является Полоцк, ведь здесь истоки не только нашей истории и духовности, но и нашего образования и воспитания», — заметил он.

Архиепископ напомнил, что первое учебное заведение в Беларуси возникло у стен монастыря. Его основательницей и, условно выражаясь, первым ректором, была преподобная Евфросиния Полоцкая. Она не только учила грамоте, не только учила наукам, главное — она воспитывала подрастающее поколение того времени. Этот фундамент образования, воспитания и духовности, высокой морали был настолько сильным, настолько устойчивым, что наш народ прошел через века, вынес многочисленные испытания и страдания, сохранив и веру, и свой язык, и свою культуру, и свою добрую белорусскую душу.

«Мы можем гордиться нашей историей и нашим образованием, нашей системой воспитания. В этом году, когда Полоцк стал Молодежной столицей нашей страны, следует, прежде всего, обратить внимание на этот фактор воспитания молодежи в духе преемственности славных традиций предыдущих поколений. Молодые люди уже в наше время показали высочайшие образцы патриотизма и любви к Родине, мудрости, честности, доброго отношения ко всему окружающему миру», — отметил он.

Владыка признался, что в связи с этим хотел бы привести интересный факт: «Несколько лет назад нашу страну посетил американский журналист. Вернувшись в США, он написал за­мечательную статью, в которой были воспоминания о нашей стране. Он писал так: «Я побывал во многих странах, изучил обычаи, культуру многих народов мира. Но такого, что видел в этой синеокой стране, не встречал больше нигде. Это народ, который сохранил высочайшую культуру взаимоотношений, гостеприимство, доброту, милосердие, доброе отношение к окру­жающей природе. Подобный народ отыскать очень трудно». Это очень важный факт и очень важное мнение. Не наше мнение о самих себе, а взгляд со стороны. Дай Бог, чтобы мы, реализуя молодежную политику, смогли поставить дело воспитания так, чтобы, спустя десятилетия, в нашу страну приехал внук этого журналиста и унес с собой те же воспоминания и впечатления.

Наша прямая задача — сохранить преемственность добра, милосердия, высокую культуру и духовность нашего народа».