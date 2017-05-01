Незаконная охота

Главный герой нашей истории — охотник Олег (имя изменено). В послеобеденное время одного из ноябрьских дней он возвращался от матери, проживающей в д.Клястицы Россонского района, к себе домой в Новополоцк. По дороге решил свернуть в сторону одной из деревень, поскольку слышал, что около нее ходят лоси. В то время охота на лося была разрешена, но Олег охотничью путевку на тот момент еще не приобрел, поскольку хотел для начала «присмотреться», где ходят лоси, стоит ли такую путевку вообще покупать, но охотничье ружье было при нем, в багажнике автомобиля.

Заметив на краю леса лося, Олег решил за ним просто понаблюдать в прицел карабина. Достал его, расчехлил и стал смотреть. Посмотрев на животное некоторое время, Олег не сдержался, у него сработал «охотничий инстинкт», и он выстрелил в животное. После выстрела лось убежал в сторону леса, а охотник направился уже не к себе домой, а к матери в д.Клястица.

Пробыв там некоторое время, Олег решил съездить посмотреть, что же с лосем, застрелил ли он его, если да, то можно и тушу разделать. По дороге к месту «добычи» наш

охотник позвонил другу, попросил его помочь, но в чем выражается помощь, Олег не уточнял и до последнего другу ничего не рассказывал. Когда Олег нашел место, с которого стрелял в лося, то пошел по следам зверя, они привели к самому лосю, который был уже мертвым. Когда подошел друг, Олег уже разделывал тушу.

Действия Олега были квалифицированы органами предварительного следствия как охота без надлежащего на то разрешения (незаконная охота), повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, т.е. дей­ствия, предусмотренные ч.4 ст.282 УК Республики Беларусь. Застреленным животным оказалась самка лося с эмбрионом, поэтому размер ущерба, причиненного окружающей среде, в соответствии с Приложением 1 к Правилам к нормируемому виду охотничьего животного составил 600 базовых величин (12 600 рублей), т.е. особо крупный размер.

Охотник был осужден к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ведением охоты сроком на 5 лет, со штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин (2 300 рублей). Суд отсрочил исполнение основного вида наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года. Кроме того, виновному лицу пришлось возме­стить и вред, причиненный окружающей среде.

Т.Л.ШЕБЕКО, помощник

прокурора Полоцкого района.