Может ли семья претендовать на получение бесплатных продуктов пи­­тания на детей первых двух лет жизни, если родители состоят в гражданском браке и при этом отец ребенка временно не работает?»

Может ли семья претендовать на получение бесплатных продуктов пи­­тания на детей первых двух лет жизни, если родители состоят в гражданском браке и при этом отец ребенка временно не работает?»

Н.В.Пустошёнок.

Как проинформировала О.В.Шестакова, заведующий сектором социальной поддержки населения управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома, в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. №41 «О государственной адресной социальной помощи» государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни не предоставляется, если на дату обращения за ее получением трудоспособный отец в полной семье либо трудоспособное лицо, с которым мать не состоит в зарегистрированном браке, но совместно проживает и ведет общее хозяйство, не является занятым, не проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме либо относится к следующим категориям граждан:

— работающим на условиях неполного рабочего времени, если такой режим работы уста­навливается по их просьбе, за исключением случаев, когда наниматель обязан устанавливать неполное рабочее время в соответствии с законодательством и (или) нет возможности по объективным причинам для полной занятости;

— являющимся неработающими трудоспособными лицами, не зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве безработных, за исключением:

• лиц, получивших общее среднее образование, в год его получения (на период до 1 сентября);

• выпускников учреждений образования, которым место работы предоставлено путем распределения (на период отдыха продолжительностью 31 календарный день, а выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических работников, — 45 календарных дней);

• лиц, направленных комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского гор­исполкома, управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите районного (городского) исполнительного комитета для освоения содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих работ­ников и специалистов, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) и образовательной программы обучающих курсов;

• лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

• являющимся неработающими трудо­способными лицами, зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве безработных, которым в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, приостанавливалась выплата пособия по безработице или уменьшался его размер в соответствии с частями третьей и седьмой статьи 25 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь»;

• являющимся трудоспособными лицами, которые в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, менее 6 месяцев являлись занятыми либо зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве безработных;

• являющимся неработающими трудоспособными лицами, зарегистрированными в установленном законодательством порядке в каче­стве безработных, которые в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения, отказались от предложенной подходящей работы или прохождения профессиональной подготовки либо повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите.