Погасить полностью

А.И.Халипова просила проконсультировать ее по следующему вопросу: «Выплатила 10% перво­начального взноса по приватизации квартиры. В силу определенных обстоятельств я в этой квартире больше не нуждаюсь. Каким образом я могу продать ее? Обременение долга по приватизации перейдет на покупателя или нужно в обязательном порядке сначала выкупить полностью у государства квартиру, а уже потом совершать сделку продажи?».

– В соответствии с пунктом 3 статьи 144 Жилищного кодекса Республики Беларусь граждане вправе произвести отчуждение (дарение, продажу, обмен) приобретенного в рассрочку жилого помещения только после полного погашения стоимости этого жилого помещения.