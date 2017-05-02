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02.05.2017   //   Автор:   //   «Горячая линия»   //   Нет комментариев   //   16 Views

А.И.Халипова просила проконсультировать ее по следующему вопросу: «Выплатила 10% перво­начального взноса по приватизации квартиры. В силу определенных обстоятельств я в этой квартире больше не нуждаюсь. Каким образом я могу продать ее? Обременение долга по приватизации перейдет на покупателя или нужно в обязательном порядке сначала выкупить полностью у государства квартиру, а уже потом совершать сделку продажи?».

– В соответствии с пунктом 3 статьи 144 Жилищного кодекса Республики Беларусь граждане вправе произвести отчуждение (дарение, продажу, обмен) приобретенного в рассрочку жилого помещения только после полного погашения стоимости этого жилого помещения.

Людмила Колосова
Автор:

Корреспондент отдела писем и обращений граждан. Поможет разобраться с возникшей проблемой, с привлечением компетентных лиц даст ответ на любой интересующий вас вопрос, подготовит правовую консультацию. Ведет странички «Письма», «Калейдоскоп домашних дел», «Сила закона», рубрики «Вас интересует?», «Спрашивали — отвечаем», «Криминал». Связаться с ней можно по телефону 8(0214)42-44-57.

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