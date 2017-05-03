Журналисты «Полацкага весніка» принимают участие в ХХІ Международной специализированной выствке «СМИ в Беларуси» (ФОТО)
03.05.2017 // Автор: «Полацкі веснік» // Главное // Нет комментариев
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Праздничный номер в печать подписал заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Жарко
Директор компании «Саммит» Юрий Петровский и заместитель главного редактора «Полацкага весніка» Елена Каленик
Выступает Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич
В павильоне СМИ Витебской области заместитель главного редактора Елена Каленик и специалист компьютерного отдела Илья Шведко
В павильоне СМИ Витебской области редактор по основным направлениям деятельности Светлана Чарковская
Во время торжественного открытия выставки СМИ
В павильоне СМИ Витебской области работают заместитель главного редактора Елена Каленик и редактор по основным направлениям деятельности Светлана Чарковская
В павильоне СМИ Витебской области заместитель главного редактора Елена Каленик и специалист компьютерного отдела Илья Шведко, главный специалист Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебской области Светлана Дединкина
(ФОТО Елены Каленик, Оксаны Шуйской и Светланы Чарковской)