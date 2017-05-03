Журналисты «Полацкага весніка» принимают участие в ХХІ Международной специализированной выствке «СМИ в Беларуси» (ФОТО)
03.05.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   76 Views

Праздничный номер в печать подписал заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Жарко

Директор компании «Саммит» Юрий Петровский и заместитель главного редактора «Полацкага весніка» Елена Каленик

Выступает Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич

В павильоне СМИ Витебской области заместитель главного редактора Елена Каленик и специалист компьютерного отдела Илья Шведко

В павильоне СМИ Витебской области редактор по основным направлениям деятельности Светлана Чарковская

Во время торжественного открытия выставки СМИ

В павильоне СМИ Витебской области работают заместитель главного редактора Елена Каленик и редактор по основным направлениям деятельности Светлана Чарковская

В павильоне СМИ Витебской области заместитель главного редактора Елена Каленик и специалист компьютерного отдела Илья Шведко, главный специалист Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебской области Светлана Дединкина

 

(ФОТО Елены Каленик, Оксаны Шуйской и Светланы Чарковской)

«Полацкі веснік»
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