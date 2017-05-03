XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский Базар» пройдет в Витебске с 10 по 19 июля 2017 года.

«Славянский базар в Витебске» — это ежегодный фестиваль, который жители и гости области и всей страны ждут с нетерпением. В прошлом году фестиваль отметил свое 25-летие, за это время фестиваль стал неотъемлемой культурной частью в нашей стране.

XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский Базар» пройдет в Витебске с 10 по 19 июля 2017 года. Торжественное открытие состоится 13 июля, а торжественное закрытие фестиваля — 17 июля.

«Славянский базар-2017», как всегда, удивит своей программой: в программе сольные концерты Егора Крида, Григория Лепса, Валерия Меладзе, Стаса Михайлова и не только. В этом году запланирован концерт с участием популярных молодых исполнителей и коллективов «Я ЛЮБЛЮ FESTИВАЛЬ!», концерт с участием популярных украинских исполнителей «ВІТАЕ УКРАЇНА», концерт «ЗОЛОТОЙ ХИТ», а также выступления группы «Руки Вверх» и группы «Сплин».