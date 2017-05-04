Почти 35 млн бел. руб. выделят в 2017 году из республиканского централизованного инновационного фонда на создание новой продукции и технологий.

Почти 35 млн бел. руб. выделят в 2017 году из республиканского централизованного инновационного фонда на создание новой продукции и технологий. Это предусмотрено По­становлением Совета Министров от 23 марта 2017 года №216.

Документом установлены объемы средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конст­рукторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для Беларуси, по распорядителям этих средств на 2017 год. В частности, предусмотрено, что распорядителем наибольшего объема средств из общей суммы является Национальная академия наук (почти 18,9 млн бел. руб.). Также в числе распорядителей средств, направляемых на создание новой продукции и технологий, — министерства здравоохранения, архитектуры и строительства, лесного хозяйства, образования, промышленности, энергетики, Госстандарт, концерны «Белгоспищепром», «Белнефтехим», «Беллегпром».

БЕЛТА.